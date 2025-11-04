Військовим рахуватимуть місяць служби за три: як бойовий досвід вплине на пенсію
Військовослужбовці Збройних сил України можуть отримати військову пенсію за вислугу років від 25 років і більше. При цьому участь у бойових діях безпосередньо впливає на розмір пенсійних виплат.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
У відомстві наголосили, що відповідно до Закону "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", один місяць служби зараховується за три - якщо військовий у цей час безпосередньо виконував бойові завдання в районах проведення заходів із оборони України під час воєнного стану.
Для правильного підрахунку вислуги командири військових частин мають долучати до особових справ військовослужбовців довідки про їхню участь у таких заходах. Ці документи впливають на визначення стажу та, відповідно, розміру військової пенсії.
Раніше РБК-Україна писало, що в Україні військовослужбовці можуть отримати кілька видів пенсій: за вислугу років, по інвалідності або виплати можуть отримувати їхні родичі - у зв’язку з втратою годувальника. Розмір виплат залежить від стажу, групи інвалідності чи причин смерті годувальника, а також визначається на основі грошового забезпечення. Пенсії військовим становлять від 30% до 100% від заробітку - залежно від виду виплати та обставин служби.
Також ми розповідали, що військовослужбовці в Україні можуть вийти на пенсію за вислугу років після 25 років служби та досягнення 45-річного віку. Пенсія призначається з моменту звільнення і становить від 50% до 70% грошового забезпечення за останні 24 місяці служби. Розмір виплат залежить від тривалості служби та підстав звільнення.