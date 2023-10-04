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"Військова" пенсія з вислуги років в Україні: хто може отримати і скільки

Україна, Середа 04 жовтня 2023 12:32
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"Військова" пенсія з вислуги років в Україні: хто може отримати і скільки Фото: хто в Україні може отримати військову пенсію за вислугу років (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Одним з видів пенсій, на яку можуть претендувати військові в Україні, є пенсія за вислугою років. Водночас для її отримання є низкка умов, зокрема звільнення.

Про це розповіла представник Святошинського РТЦК та СП молодший сержант Вероніка Чеканова, пише РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"На пенсію за вислугою років мають право військовослужбовці, які мають на день звільнення вислугу 25 календарних років та досягли 45-річного віку", - розповіла вона.

За словами Чеканової, даний вид пенсії призначається з моменту звільнення військовослужбовця з лав ЗСУ.

Розмір пенсії

Представник ТЦК та СП зазначила, що пенсії обчислюються з розміру грошового забезпечення, з якого було сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

"Максимальний розмір пенсії за вислугу років становить не більше 70 % від грошового забезпечення.", - пояснила вона.

При цьому з доплат у розмірах 30, 50 та 100 тис. грн згідно з постановою Кабміну від 24.02.2022 року № 168 ЄСВ не сплачується. У розрахунок беруться суми грошового забезпечення за останні 24 місяці.

Розрахування

Розраховується пенсія наступним чином:

  • за 25 років вислуги - 50% грошового забезпечення військовослужбовця (за останні 24 місяці його служби) плюс 3% за кожний додатковий рік вислуги;
  • за 25 років загального стажу, з якого військова служба становить не менше 12 років і 6 місяців - 50 % грошового забезпечення (за останні 24 місяці) плюс 1% за кожний рік додаткової вислуги;
  • при звільненні за станом здоров’я при наявності 25 років вислуги - 55 % грошового забезпечення плюс 3% за кожний рік додаткової вислуги.

Як повідомлялося раніше, військовослужбовці мають право оформити і пенсію по інвалідності як під час проходження служби, так і після звільнення з військової служби. Розміри таких виплат залежать від причини настання інвалідності та групи, яку визначить комісія. РБК-Україна розповідало, від чого залежить розмір пенсії щодо інвалідності військового.

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