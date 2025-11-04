Военным будут считать месяц службы за три: как боевой опыт повлияет на пенсию

Военнослужащие Вооруженных сил Украины могут получить военную пенсию за выслугу лет от 25 лет и более. При этом участие в боевых действиях напрямую влияет на размер пенсионных выплат.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

В ведомстве отметили, что согласно Закону "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", один месяц службы засчитывается за три - если военный в это время непосредственно выполнял боевые задачи в районах проведения мероприятий по обороне Украины во время военного положения. Для правильного подсчета выслуги командиры воинских частей должны приобщать к личным делам военнослужащих справки об их участии в таких мероприятиях. Эти документы влияют на определение стажа и, соответственно, размера военной пенсии.