Военным будут считать месяц службы за три: как боевой опыт повлияет на пенсию
Военнослужащие Вооруженных сил Украины могут получить военную пенсию за выслугу лет от 25 лет и более. При этом участие в боевых действиях напрямую влияет на размер пенсионных выплат.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
В ведомстве отметили, что согласно Закону "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", один месяц службы засчитывается за три - если военный в это время непосредственно выполнял боевые задачи в районах проведения мероприятий по обороне Украины во время военного положения.
Для правильного подсчета выслуги командиры воинских частей должны приобщать к личным делам военнослужащих справки об их участии в таких мероприятиях. Эти документы влияют на определение стажа и, соответственно, размера военной пенсии.
Ранее РБК-Украина писало, что в Украине военнослужащие могут получить несколько видов пенсий: за выслугу лет, по инвалидности или выплаты могут получать их родственники - в связи с потерей кормильца. Размер выплат зависит от стажа, группы инвалидности или причин смерти кормильца, а также определяется на основе денежного обеспечения. Пенсии военным составляют от 30% до 100% от заработка - в зависимости от вида выплаты и обстоятельств службы.
Также мы рассказывали, что военнослужащие в Украине могут выйти на пенсию за выслугу лет после 25 лет службы и достижения 45-летнего возраста. Пенсия назначается с момента увольнения и составляет от 50% до 70% денежного обеспечения за последние 24 месяца службы. Размер выплат зависит от продолжительности службы и оснований увольнения.