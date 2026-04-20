Військові зобов'язані здавати зразки ДНК: як проходить процедура

В Україні є обов'зяковим збір ДНК військовослужбовців. Це необхідно для формування державного резерву ідентифікаційного матеріалу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз’яснення Міністерства оборони України.
Головне:
Державна реєстрація геномної інформації проводиться виключно для двох цілей:
Відповідна норма закріплена в наказі Міноборони № 438 та Законі України "Про державну реєстрацію геномної інформації людини". Зразки дозволяють підтвердити особу захисника через ДНК-тест у разі трагічних обставин.
Згідно із законодавством, під час воєнного стану відбір біоматеріалу є обов’язковим для:
З 2025 року в системі Міноборони налагоджено повний цикл: від моменту взяття зразка до його зберігання у спеціалізованому центрі.
Збір ДНК - це поетапний процес, який організовують у навчальних центрах та військових частинах. Використовується неінвазивний спосіб - відбір букального епітелію (клітин із внутрішньої поверхні щоки).
Для відбору зразків ДНК військовослужбовцю потрібно:
Зразок одразу поміщають у спеціальний контейнер. Дані про процедуру вносять у військово-облікові документи та послужні картки.
Усі зразки передаються до Центру обліку геномної інформації. Для консультацій щодо бази ДНК працює "гаряча лінія" за номером: +38 (066) 037 04 73.
