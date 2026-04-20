Військові зобов'язані здавати зразки ДНК: як проходить процедура

19:09 20.04.2026 Пн
2 хв
У Міноборони розповіли, де зберігаються зразки ДНК захисників
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: Як у військових збирають зразки ДНК (Getty Images)

В Україні є обов'зяковим збір ДНК військовослужбовців. Це необхідно для формування державного резерву ідентифікаційного матеріалу.

Головне:

  • Обов’язковість: Під час воєнного стану ДНК-зразки беруть у всіх військових, поліцейських та рятувальників.
  • Мета: Формування бази даних для ідентифікації полеглих та пошуку зниклих безвісти.
  • Процедура: Це безпечний мазок із внутрішньої сторони щоки, який військовий робить самостійно під наглядом.
  • Контроль: Кожен зразок маркується та обліковується, дані вносяться до військового квитка.
  • Зберігання: Інформація перебуває у Центрі обліку геномної інформації для використання у разі необхідності.

Для чого збирають ДНК-дані

Державна реєстрація геномної інформації проводиться виключно для двох цілей:

  • розшуку осіб, які зникли безвісти;
  • ідентифікації загиблих захисників.

Відповідна норма закріплена в наказі Міноборони № 438 та Законі України "Про державну реєстрацію геномної інформації людини". Зразки дозволяють підтвердити особу захисника через ДНК-тест у разі трагічних обставин.

Хто зобов’язаний здати зразки

Згідно із законодавством, під час воєнного стану відбір біоматеріалу є обов’язковим для:

  • військовослужбовців ЗСУ та Державної служби спеціального транспорту;
  • поліцейських;
  • осіб рядового та начальницького складу служби цивільного захисту;
  • членів добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ).

З 2025 року в системі Міноборони налагоджено повний цикл: від моменту взяття зразка до його зберігання у спеціалізованому центрі.

Як проходить процедура

Збір ДНК - це поетапний процес, який організовують у навчальних центрах та військових частинах. Використовується неінвазивний спосіб - відбір букального епітелію (клітин із внутрішньої поверхні щоки).

Для відбору зразків ДНК військовослужбовцю потрібно:

  • написати заяву про відбір матеріалу та надати згоду на обробку персональних даних;
  • посвідчити особу та заповнити реєстраційну картку;
  • пройти короткий інструктаж від уповноваженої особи.
  • самостійно (під контролем фахівця) притиснути стерильний аплікатор до внутрішньої поверхні щоки.

Зразок одразу поміщають у спеціальний контейнер. Дані про процедуру вносять у військово-облікові документи та послужні картки.

Усі зразки передаються до Центру обліку геномної інформації. Для консультацій щодо бази ДНК працює "гаряча лінія" за номером: +38 (066) 037 04 73.

Раніше РБК-Україна розповідало, що Угорщина допоможе українській поліції з ідентифікацією загиблих під час війни за допомогою ДНК-досліджень.

Також ми писали, як за допомогою ДНК-експертизи в Україні шукають безвісти зниклих.

