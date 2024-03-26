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Угорщина допоможе Україні з ДНК-експертизами загиблих у війні

Угорщина, Вівторок 26 березня 2024 14:40
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Угорщина допоможе Україні з ДНК-експертизами загиблих у війні Фото: голова Нацполіції України Іван Виговський на зустрічі з делегацією з Угорщини (npu.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Угорські правоохоронці допоможуть поліції України з проведенням ДНК-досліджень. Мова йде про встановлення осіб, які загинули під час війни.

Такої домовленності було досягнуто під час зустрічі голови Нацполіції України Івана Вигівського з угорським колегою Яношем Балогом, пише РБК-Україна з посиланням на сайт відомства.

"Керівники відомств обох країн обговорили питання подальшої співпраці та взаємодії - щодо протидії нелегальному обігу зброї, наркотрафіку, організованій злочинності, а також щодо майбутньої допомоги Угорщини у напрямку проведення ДНК-досліджень під час встановлення осіб загиблих в результаті воєнних злочинів росіян", - зазначається в прес-релізі зустрічі.

Крім того, на сайті додали, що основний напрямок допомоги Угорщини Україні по лінії поліції є вибухотехнічна безпека. Зокрема, українські вибухотехніки взяли участь у 12 курсах та тренінгах за тематикою знешкодження вибухонебезпечних предметів, використання роботизованих безпілотних комплексів та протидії радіаційній, хімічній та біологічній загрозам. Крім того, у Будапешті для поліцейських України були проведені курси з підводного розмінування. Також надане необхідне обладнання та екіпірування для розмінування ворожих пасток.

"Сьогодні поліцейські окрім своїх звичайних поліцейських функцій, в умовах воєнного стану отримали ще нові, непритаманні поліції завдання. Йдеться про участь у бойових діях, стабілізаційних заходах, евакуації, розслідуванні воєнних злочинів та ідентифікації невстановлених тіл громадян. Для нас зараз важлива уся допомога та підтримка, яку можуть надати нам партнери в забезпеченні діяльності наших підрозділів", - зазначив Іван Вигівський.

ДНК-експертизи в Україні

Як повідомлялося раніше, в Україні відбиратимуть генетичний ДНК-матеріал у військових, які йдуть на службу до ЗСУ, і у правоохоронців. ДНК людини оцифровуватиметься і зберігатиметься в особистій справі військової для прискорення процесу ідентифікації.

При цьому Україна вперше стала використовувати у воєнний час мобільні лабораторії для ідентифікації загиблих, які здатні обробляти зразки ДНК за півтори години. Раніше на такі аналізи могли піти роки.

Нагадаємо, знайти зниклих безвісти можна за допомогою ДНК-експертизи. Зразки для дослідження відбираються лише у батьків або дітей зниклої людини.

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Угорщина ДНК Війна в Україні
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