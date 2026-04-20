Военные обязаны сдавать образцы ДНК: как проходит процедура

В Украине является обязательным сбор ДНК военнослужащих. Это необходимо для формирования государственного резерва идентификационного материала.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Министерства обороны Украины.
Главное:
Государственная регистрация геномной информации проводится исключительно для двух целей:
Соответствующая норма закреплена в приказе Минобороны № 438 и Законе Украины "О государственной регистрации геномной информации человека". Образцы позволяют подтвердить личность защитника через ДНК-тест в случае трагических обстоятельств.
Согласно законодательству, во время военного положения отбор биоматериала является обязательным для:
С 2025 года в системе Минобороны налажен полный цикл: от момента взятия образца до его хранения в специализированном центре.
Сбор ДНК - это поэтапный процесс, который организуют в учебных центрах и воинских частях. Используется неинвазивный способ - отбор буккального эпителия (клеток с внутренней поверхности щеки).
Для отбора образцов ДНК военнослужащему нужно:
Образец сразу помещают в специальный контейнер. Данные о процедуре вносят в военно-учетные документы и послужные карточки.
Все образцы передаются в Центр учета геномной информации. Для консультаций по базе ДНК работает "горячая линия" по телефону: +38 (066) 037 04 73.
