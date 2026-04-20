Военные обязаны сдавать образцы ДНК: как проходит процедура

Во время военного положения ДНК-образцы берут у всех военных, полицейских и спасателей. Цель: Формирование базы данных для идентификации павших и поиска пропавших без вести.

Процедура: Это безопасный мазок с внутренней стороны щеки, который военный делает самостоятельно под наблюдением.

Контроль: Каждый образец маркируется и учитывается, данные вносятся в военный билет.

Хранение: Информация находится в Центре учета геномной информации для использования в случае необходимости.

Для чего собирают ДНК-данные

Государственная регистрация геномной информации проводится исключительно для двух целей:

розыска лиц , пропавших без вести;

, пропавших без вести; идентификации погибших защитников.

Соответствующая норма закреплена в приказе Минобороны № 438 и Законе Украины "О государственной регистрации геномной информации человека". Образцы позволяют подтвердить личность защитника через ДНК-тест в случае трагических обстоятельств.

Кто обязан сдать образцы

Согласно законодательству, во время военного положения отбор биоматериала является обязательным для:

военнослужащих ВСУ и Государственной службы специального транспорта;

полицейских;

лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты;

членов добровольческих формирований территориальных общин (ДФТГ).

С 2025 года в системе Минобороны налажен полный цикл: от момента взятия образца до его хранения в специализированном центре.

Как проходит процедура

Сбор ДНК - это поэтапный процесс, который организуют в учебных центрах и воинских частях. Используется неинвазивный способ - отбор буккального эпителия (клеток с внутренней поверхности щеки).

Для отбора образцов ДНК военнослужащему нужно:

написать заявление об отборе материала и дать согласие на обработку персональных данных;

удостоверить личность и заполнить регистрационную карточку;

; пройти краткий инструктаж от уполномоченного лица.

самостоятельно (под контролем специалиста) прижать стерильный аппликатор к внутренней поверхности щеки.

Образец сразу помещают в специальный контейнер. Данные о процедуре вносят в военно-учетные документы и послужные карточки.

Все образцы передаются в Центр учета геномной информации. Для консультаций по базе ДНК работает "горячая линия" по телефону: +38 (066) 037 04 73.