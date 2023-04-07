ua ru
Пт, 07 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Як знайти зниклих безвісти: пояснення омбудсмена

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 07 квітня 2023 13:03
Як знайти зниклих безвісти: пояснення омбудсмена Фото: омбудсмен Дмитро Лубінець (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Знайти зниклих безвісти можна за допомогою ДНК-експертизи. Зразки для дослідження відбираються у лише батьків чи дітей зниклої людини

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Уповноваженого Верховної ради з прав людини Дмитра Лубінця в Telegram.

Для початку:

Хтось з рідних має звернутись за місцем свого проживання у відділ поліції із заявою про зникнення або пошук кровних родичів. Зразки відбираються і молекулярно-генетична експертиза проводиться лише за постановою слідчого.

Для того, щоб здати біологічні зразки необхідно:

  • паспорт
  • для дитини - свідоцтво про народження

Експертиза проводиться за рахунок держави.

Взяти зразки можуть у відділеннях судово-медичної лабораторії за дорученням слідчого, який вносить відповідне клопотання до суду.

Надалі за рішенням суду перевірять та встановлюють наявності/відсутності збігу ДНК.

У разі виявлення збігів, про це інформується орган, який призначив експертизу та проводить досудове розслідування та родичів загиблої особи.

Провести ДНК-експертизу для пошуку загиблих за власним бажанням неможливо.

Раніше ми писали про те, що майже три тисячі загиблих українців було ідентифіковано за допомогою ДНК-експертиз.

Також нагадаємо, омбудсмен розповів, що близько 15 тисяч громадян зникли безвісти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДНК пропал украинец
NEWS
Великдень-2023: чи буде в Україні додатковий вихідний
Великдень-2023: чи буде в Україні додатковий вихідний
DAILY
Від Гостомеля до Рубіжного. Історія піхотного офіцера "Метіса" про запеклі бої проти росіян
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Від Гостомеля до Рубіжного. Історія піхотного офіцера "Метіса" про запеклі бої проти росіян