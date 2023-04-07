Як знайти зниклих безвісти: пояснення омбудсмена

Знайти зниклих безвісти можна за допомогою ДНК-експертизи. Зразки для дослідження відбираються у лише батьків чи дітей зниклої людини

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Уповноваженого Верховної ради з прав людини Дмитра Лубінця в Telegram .

Для початку:

Хтось з рідних має звернутись за місцем свого проживання у відділ поліції із заявою про зникнення або пошук кровних родичів. Зразки відбираються і молекулярно-генетична експертиза проводиться лише за постановою слідчого.

Для того, щоб здати біологічні зразки необхідно:

паспорт

для дитини - свідоцтво про народження

Експертиза проводиться за рахунок держави.

Взяти зразки можуть у відділеннях судово-медичної лабораторії за дорученням слідчого, який вносить відповідне клопотання до суду.

Надалі за рішенням суду перевірять та встановлюють наявності/відсутності збігу ДНК.

У разі виявлення збігів, про це інформується орган, який призначив експертизу та проводить досудове розслідування та родичів загиблої особи.

Провести ДНК-експертизу для пошуку загиблих за власним бажанням неможливо.