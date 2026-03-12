Навіщо військовим здавати зразки ДНК: пояснення Міноборони

В Україні під час воєнного стану збір ДНК-даних військовослужбовців є обов'язковою процедурою. У Міністерстві оборони надали роз'яснення, для чого це потрібно та чому відомство відмовляє у частині запитів від родичів.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Тернопільського обласного ТЦК СП у Facebook

Головне: Мета збору: ДНК відбирають виключно для ідентифікації загиблих та розшуку осіб, зниклих безвісти.

ДНК відбирають виключно для ідентифікації загиблих та розшуку осіб, зниклих безвісти. Заборона на запити про батьківство: Закон не дозволяє використовувати цю базу даних для встановлення спорідненості чи підтвердження батьківства.

Закон не дозволяє використовувати цю базу даних для встановлення спорідненості чи підтвердження батьківства. Процедура: Зразок беруть безболісно (мазок із внутрішньої сторони щоки). З 2025 року процес повністю автоматизовано.

Зразок беруть безболісно (мазок із внутрішньої сторони щоки). З 2025 року процес повністю автоматизовано. Нові стандарти: Окрім ДНК, Міноборони впроваджує ідентифікацію за відбитками пальців (дактилоскопія) та стоматологічними даними.

Чому родичам можуть відмовити у запиті

У Міноборони зазначають, що до Центру обліку геномної інформації (ЦОГІ) часто надходять звернення, які не стосуються пошуку зниклих. Відомство наголошує, що не має законних підстав опрацьовувати запити щодо біологічної спорідненості.

Генетична база створюється лише як інструмент ідентифікації захисників у критичних ситуаціях.

Як відбувається відбір

Для формування бази використовується неінвазивний метод - забір букального епітелію за допомогою спеціального аплікатора. Процедура проводиться відповідно до Закону "Про державну реєстрацію геномної інформації людини".

З 2025 року в оборонному відомстві налагоджено повний цикл: від моменту взяття зразка до його безпечного зберігання у спеціалізованому сховищі. Це дозволяє оперативно проводити експертизи у разі необхідності.

"Міноборони формує цілісну базу біологічних даних для оперативної ідентифікації захисників у разі зникнення безвісти або загибелі", - підкреслили у міністерстві.