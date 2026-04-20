Військові зобов'язані здавати зразки ДНК: як проходить процедура

В Україні є обов'зяковим збір ДНК військовослужбовців. Це необхідно для формування державного резерву ідентифікаційного матеріалу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз’яснення Міністерства оборони України .

Обов'язковість: Під час воєнного стану ДНК-зразки беруть у всіх військових, поліцейських та рятувальників.

Мета: Формування бази даних для ідентифікації полеглих та пошуку зниклих безвісти.

Процедура: Це безпечний мазок із внутрішньої сторони щоки, який військовий робить самостійно під наглядом.

Контроль: Кожен зразок маркується та обліковується, дані вносяться до військового квитка.

Зберігання: Інформація перебуває у Центрі обліку геномної інформації для використання у разі необхідності.

Для чого збирають ДНК-дані

Державна реєстрація геномної інформації проводиться виключно для двох цілей:

розшуку осіб, які зникли безвісти;

ідентифікації загиблих захисників.

Відповідна норма закріплена в наказі Міноборони № 438 та Законі України "Про державну реєстрацію геномної інформації людини". Зразки дозволяють підтвердити особу захисника через ДНК-тест у разі трагічних обставин.

Хто зобов’язаний здати зразки

Згідно із законодавством, під час воєнного стану відбір біоматеріалу є обов’язковим для:

військовослужбовців ЗСУ та Державної служби спеціального транспорту;

поліцейських;

осіб рядового та начальницького складу служби цивільного захисту;

членів добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ).

З 2025 року в системі Міноборони налагоджено повний цикл: від моменту взяття зразка до його зберігання у спеціалізованому центрі.

Як проходить процедура

Збір ДНК - це поетапний процес, який організовують у навчальних центрах та військових частинах. Використовується неінвазивний спосіб - відбір букального епітелію (клітин із внутрішньої поверхні щоки).

Для відбору зразків ДНК військовослужбовцю потрібно:

написати заяву про відбір матеріалу та надати згоду на обробку персональних даних;

посвідчити особу та заповнити реєстраційну картку;

; пройти короткий інструктаж від уповноваженої особи.

самостійно (під контролем фахівця) притиснути стерильний аплікатор до внутрішньої поверхні щоки.

Зразок одразу поміщають у спеціальний контейнер. Дані про процедуру вносять у військово-облікові документи та послужні картки.

Усі зразки передаються до Центру обліку геномної інформації. Для консультацій щодо бази ДНК працює "гаряча лінія" за номером: +38 (066) 037 04 73.