Військові зобов'язані здавати зразки ДНК: як проходить процедура
В Україні є обов'зяковим збір ДНК військовослужбовців. Це необхідно для формування державного резерву ідентифікаційного матеріалу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз’яснення Міністерства оборони України.
Головне:
- Обов’язковість: Під час воєнного стану ДНК-зразки беруть у всіх військових, поліцейських та рятувальників.
- Мета: Формування бази даних для ідентифікації полеглих та пошуку зниклих безвісти.
- Процедура: Це безпечний мазок із внутрішньої сторони щоки, який військовий робить самостійно під наглядом.
- Контроль: Кожен зразок маркується та обліковується, дані вносяться до військового квитка.
- Зберігання: Інформація перебуває у Центрі обліку геномної інформації для використання у разі необхідності.
Для чого збирають ДНК-дані
Державна реєстрація геномної інформації проводиться виключно для двох цілей:
- розшуку осіб, які зникли безвісти;
- ідентифікації загиблих захисників.
Відповідна норма закріплена в наказі Міноборони № 438 та Законі України "Про державну реєстрацію геномної інформації людини". Зразки дозволяють підтвердити особу захисника через ДНК-тест у разі трагічних обставин.
Хто зобов’язаний здати зразки
Згідно із законодавством, під час воєнного стану відбір біоматеріалу є обов’язковим для:
- військовослужбовців ЗСУ та Державної служби спеціального транспорту;
- поліцейських;
- осіб рядового та начальницького складу служби цивільного захисту;
- членів добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ).
З 2025 року в системі Міноборони налагоджено повний цикл: від моменту взяття зразка до його зберігання у спеціалізованому центрі.
Як проходить процедура
Збір ДНК - це поетапний процес, який організовують у навчальних центрах та військових частинах. Використовується неінвазивний спосіб - відбір букального епітелію (клітин із внутрішньої поверхні щоки).
Для відбору зразків ДНК військовослужбовцю потрібно:
- написати заяву про відбір матеріалу та надати згоду на обробку персональних даних;
- посвідчити особу та заповнити реєстраційну картку;
- пройти короткий інструктаж від уповноваженої особи.
- самостійно (під контролем фахівця) притиснути стерильний аплікатор до внутрішньої поверхні щоки.
Зразок одразу поміщають у спеціальний контейнер. Дані про процедуру вносять у військово-облікові документи та послужні картки.
Усі зразки передаються до Центру обліку геномної інформації. Для консультацій щодо бази ДНК працює "гаряча лінія" за номером: +38 (066) 037 04 73.
