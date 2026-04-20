Военные обязаны сдавать образцы ДНК: как проходит процедура
В Украине является обязательным сбор ДНК военнослужащих. Это необходимо для формирования государственного резерва идентификационного материала.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Министерства обороны Украины.
Главное:
- Обязательность: Во время военного положения ДНК-образцы берут у всех военных, полицейских и спасателей.
- Цель: Формирование базы данных для идентификации павших и поиска пропавших без вести.
- Процедура: Это безопасный мазок с внутренней стороны щеки, который военный делает самостоятельно под наблюдением.
- Контроль: Каждый образец маркируется и учитывается, данные вносятся в военный билет.
- Хранение: Информация находится в Центре учета геномной информации для использования в случае необходимости.
Для чего собирают ДНК-данные
Государственная регистрация геномной информации проводится исключительно для двух целей:
- розыска лиц, пропавших без вести;
- идентификации погибших защитников.
Соответствующая норма закреплена в приказе Минобороны № 438 и Законе Украины "О государственной регистрации геномной информации человека". Образцы позволяют подтвердить личность защитника через ДНК-тест в случае трагических обстоятельств.
Кто обязан сдать образцы
Согласно законодательству, во время военного положения отбор биоматериала является обязательным для:
- военнослужащих ВСУ и Государственной службы специального транспорта;
- полицейских;
- лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты;
- членов добровольческих формирований территориальных общин (ДФТГ).
С 2025 года в системе Минобороны налажен полный цикл: от момента взятия образца до его хранения в специализированном центре.
Как проходит процедура
Сбор ДНК - это поэтапный процесс, который организуют в учебных центрах и воинских частях. Используется неинвазивный способ - отбор буккального эпителия (клеток с внутренней поверхности щеки).
Для отбора образцов ДНК военнослужащему нужно:
- написать заявление об отборе материала и дать согласие на обработку персональных данных;
- удостоверить личность и заполнить регистрационную карточку;
- пройти краткий инструктаж от уполномоченного лица.
- самостоятельно (под контролем специалиста) прижать стерильный аппликатор к внутренней поверхности щеки.
Образец сразу помещают в специальный контейнер. Данные о процедуре вносят в военно-учетные документы и послужные карточки.
Все образцы передаются в Центр учета геномной информации. Для консультаций по базе ДНК работает "горячая линия" по телефону: +38 (066) 037 04 73.
