Военные обязаны сдавать образцы ДНК: как проходит процедура

19:09 20.04.2026 Пн
В Минобороны рассказали, где хранятся образцы ДНК защитников
aimg Татьяна Веремеева
Военные обязаны сдавать образцы ДНК: как проходит процедура

В Украине является обязательным сбор ДНК военнослужащих. Это необходимо для формирования государственного резерва идентификационного материала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Министерства обороны Украины.

Главное:

  • Обязательность: Во время военного положения ДНК-образцы берут у всех военных, полицейских и спасателей.
  • Цель: Формирование базы данных для идентификации павших и поиска пропавших без вести.
  • Процедура: Это безопасный мазок с внутренней стороны щеки, который военный делает самостоятельно под наблюдением.
  • Контроль: Каждый образец маркируется и учитывается, данные вносятся в военный билет.
  • Хранение: Информация находится в Центре учета геномной информации для использования в случае необходимости.

Для чего собирают ДНК-данные

Государственная регистрация геномной информации проводится исключительно для двух целей:

  • розыска лиц, пропавших без вести;
  • идентификации погибших защитников.

Соответствующая норма закреплена в приказе Минобороны № 438 и Законе Украины "О государственной регистрации геномной информации человека". Образцы позволяют подтвердить личность защитника через ДНК-тест в случае трагических обстоятельств.

Кто обязан сдать образцы

Согласно законодательству, во время военного положения отбор биоматериала является обязательным для:

  • военнослужащих ВСУ и Государственной службы специального транспорта;
  • полицейских;
  • лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты;
  • членов добровольческих формирований территориальных общин (ДФТГ).

С 2025 года в системе Минобороны налажен полный цикл: от момента взятия образца до его хранения в специализированном центре.

Как проходит процедура

Сбор ДНК - это поэтапный процесс, который организуют в учебных центрах и воинских частях. Используется неинвазивный способ - отбор буккального эпителия (клеток с внутренней поверхности щеки).

Для отбора образцов ДНК военнослужащему нужно:

  • написать заявление об отборе материала и дать согласие на обработку персональных данных;
  • удостоверить личность и заполнить регистрационную карточку;
  • пройти краткий инструктаж от уполномоченного лица.
  • самостоятельно (под контролем специалиста) прижать стерильный аппликатор к внутренней поверхности щеки.

Образец сразу помещают в специальный контейнер. Данные о процедуре вносят в военно-учетные документы и послужные карточки.

Все образцы передаются в Центр учета геномной информации. Для консультаций по базе ДНК работает "горячая линия" по телефону: +38 (066) 037 04 73.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что Венгрия поможет украинской полиции с идентификацией погибших во время войны с помощью ДНК-исследований.

Также мы писали, как с помощью ДНК-экспертизы в Украине ищут без вести пропавших.

