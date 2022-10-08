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Військові збили ворожий безпілотник в районі Одеської області

Фото: Військові збили ворожий безпілотник в районі Одеської області (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У суботу, 8 жовтня, українські військові збили російський безпілотник в районі Одеської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку повітряного командування "Південь".

"Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" ліквідовано черговий російський безпілотник оперативно-тактичного рівня", - йдеться у повідомленні.

За словами військових, це трапилось близько 19.30, на підльоті з моря до Одеської області.

Нагадаємо, що в Одеській області ППО "приземлила" російський безпілотник.

Також, ЗСУ у Миколаївській області збили іранський безпілотник.

Також стало відомо, що українські захисники продовжують знищувати техніку російських окупантів. Наші воїни 6 жовтня "приземлили" ще 2 безпілотники ворога.

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