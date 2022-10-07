ЗСУ у Миколаївській області збили іранський безпілотник

Про це заявив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

Іранські дрони-камікадзе отримали прізвисько "мопед" через те, що оснащені поршневим двигуном, тому літають досить шумно: ніби мопед або мотоцикл.

"Полювання на мопеди почалося. Мінус один мопед, два ще у повітрі", - зазначив голова Миколаївської ОВА.

Раніше РБК-Україна писала про те, що тільки вчора наші воїни за п'ять годин збили чотири іранські дрони. Ще перед цим ППО "приземлило" дев'ять одиниць.

Наприкінці вересня президент України Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ відреагувати на продаж Іраном Росії дронів-камікадзе. Пізніше було ухвалено рішення позбавити посла Ірану акредитації.

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