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ЗСУ у Миколаївській області збили іранський безпілотник

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П'ятниця 07 жовтня 2022 22:02
ЗСУ у Миколаївській області збили іранський безпілотник Фото: голова Миколаївської ОВВ Віталій Кім (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Українські військові у Миколаївській області збили один іранський безпілотник-камікадзе Shahed-136.

Про це заявив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Полювання на мопеди почалося. Мінус один мопед, два ще у повітрі", - зазначив голова Миколаївської ОВА.

Іранські дрони-камікадзе отримали прізвисько "мопед" через те, що оснащені поршневим двигуном, тому літають досить шумно: ніби мопед або мотоцикл.

Раніше РБК-Україна писала про те, що тільки вчора наші воїни за п'ять годин збили чотири іранські дрони. Ще перед цим ППО "приземлило" дев'ять одиниць.

Наприкінці вересня президент України Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ відреагувати на продаж Іраном Росії дронів-камікадзе. Пізніше було ухвалено рішення позбавити посла Ірану акредитації.

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