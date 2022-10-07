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ЗСУ знищили ще два російські безпілотники

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П'ятниця 07 жовтня 2022 01:33
ЗСУ знищили ще два російські безпілотники Фото: ЗСУ знищили ще два російські безпілотники (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Українські захисники продовжують знищувати техніку російських окупантів. Наші воїни 6 жовтня "приземлили" ще 2 безпілотники ворога.

Про це повідомиляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Увечері збили ще два російських БпЛА, тип уточнюється", - зазначили військові.

Дрони противника знищили службовці бойових обслуг зенітного ракетного полку повітряного командування "Центр".

Наразі вони виконують бойові завдання в оперативному підпорядкування повітряних з’єднань "Південь" і "Схід".

Нагадаємо, Збройні сили України збили шість ворожих дронів-камікадзе над Одеською та Миколаївською областями.

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