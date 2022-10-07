ЗСУ знищили ще два російські безпілотники
Фото: ЗСУ знищили ще два російські безпілотники (Getty Images)
Українські захисники продовжують знищувати техніку російських окупантів. Наші воїни 6 жовтня "приземлили" ще 2 безпілотники ворога.
Про це повідомиляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
"Увечері збили ще два російських БпЛА, тип уточнюється", - зазначили військові.
Дрони противника знищили службовці бойових обслуг зенітного ракетного полку повітряного командування "Центр".
Наразі вони виконують бойові завдання в оперативному підпорядкування повітряних з’єднань "Південь" і "Схід".
Нагадаємо, Збройні сили України збили шість ворожих дронів-камікадзе над Одеською та Миколаївською областями.
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