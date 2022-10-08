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Военные сбили вражеский беспилотник в районе Одесской области

Фото: Военные сбили вражеский беспилотник в районе Одесской области (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В субботу 8 октября украинские военные сбили российский беспилотник в районе Одесской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу воздушного командования "Юг".

"Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" ликвидирован очередной российский беспилотник оперативно-тактического уровня", - говорится в сообщении.

По словам военных, это произошло около 19.30, на подлете с моря в Одесскую область.

Напомним, что в Одесской области ПВО "приземлила" российский беспилотник.

Также ВСУ в Николаевской области сбили иранский беспилотник.

Также стало известно, что украинские защитники продолжают уничтожать технику российских оккупантов. Наши воины 6 октября "приземлили" еще 2 беспилотника врага.

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