Військові відреагували на звіт Лубінця щодо Ужгородського ТЦК: обіцяють перевірку
В Силах оборони відреагували на повідомлення омбудсмена Дмитра Лубінця про масштабні порушення в Ужгородському РТЦК та СП. Ініційовано спецкомісію для перевірки фактів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну заяву Оперативного командування "Захід"
Як зазначається в повідомленні, у зв’язку із оприлюдненням представником омбудсмена у Закарпатській області Андрієм Крючковим інформації про виявлені ним порушення в Ужгородському РТЦК та СП, буде вжито низку заходів:
- Створюється спеціальна комісія, розпочато службову перевірку для з’ясування правдивості наведених фактів та виявлення інших можливих порушень.
- Усі зібрані комісією матеріали будуть скеровані до відповідних органів для надання правової оцінки та притягнення винних до відповідальності.
"Командування оперативного командування "Захід" наголошує, що послідовно дотримується принципу нульової толерантності до будь-яких проявів порушень прав людини, службової недбалості чи перевищення повноважень з боку керівного складу та військовослужбовців ТЦК та СП", - запевнили військові.
Зазначимо, скандал спалахнув після того, як представники Офісу омбудсмена України виявили кричущі порушення під час моніторингу в Ужгородському районному територіальному центрі комплектування. Серед них - незаконне утримання людей, антисанітарія та нелюдські умови.
Зміни у мобілізації: що відомо
Нагадаємо, в Міністерстві оборони нещодавно анонсували зміни в системі мобілізації, спрямовані на посилення безпеки та прозорості процесів. Це сталося після того, як 2 квітня 2026 року під час мобілізаційних заходів інспектор Львівської митниці Андрій Труш напав з ножем на військовослужбовця ТЦК та завдав йому смертельних поранень.
Трушу вже повідомили про підозру в умисному вбивстві військовослужбовця, який виконував службові обов’язки, а суд обрав запобіжний захід. Проте сам Труш, пояснюючи свій вчинок, сказав, що захищав молодшого брата, якого намагалися "бусифікувати".
Загалом кількість нападів на ТЦК в Україні тільки зростає. Так, у Вінниці 4 квітня під час перевірки документів чоловік "раптово напав" із ножем на військовослужбовців територіального центру комплектування та поранив двох із них.
З іншого боку, мають місце численні скандали із силовою мобілізацією на вулицях в Україні. Наприклад, черговий скандал стався в Одесі 3 квітня. Під час затримання водія, який нібито "перебував у розшуку", поліцейські зламали йому руку, при цьому поряд перебували військові ТЦК.