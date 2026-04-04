Военные отреагировали на отчет Лубинца по Ужгородскому ТЦК: обещают проверку

21:59 04.04.2026 Сб
2 мин
Создается специальная комиссия, начата служебная проверка изложенных омбудсменом фактов
Антон Корж
В Силах обороны отреагировали на сообщение омбудсмена Дмитрия Лубинца о масштабных нарушениях в Ужгородском РТЦК и СП. Инициирована спецкомиссия для проверки фактов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное заявление Оперативного командования "Запад"

Как отмечается в сообщении, в связи с обнародованием представителем омбудсмена в Закарпатской области Андреем Крючковым информации о выявленных им нарушениях в Ужгородском РТЦК и СП, будет принят ряд мер:

  • Создается специальная комиссия, начата служебная проверка для выяснения правдивости приведенных фактов и выявления других возможных нарушений.
  • Все собранные комиссией материалы будут направлены в соответствующие органы для предоставления правовой оценки и привлечения виновных к ответственности.

"Командование оперативного командования "Запад" отмечает, что последовательно придерживается принципа нулевой толерантности к любым проявлениям нарушений прав человека, служебной халатности или превышения полномочий со стороны руководящего состава и военнослужащих ТЦК и СП", - заверили военные.

Отметим, скандал разгорелся после того, как представители Офиса омбудсмена Украины обнаружили вопиющие нарушения во время мониторинга в Ужгородском районном территориальном центре комплектования. Среди них - незаконное содержание людей, антисанитария и нечеловеческие условия.

Изменения в мобилизации: что известно

Напомним, в Министерстве обороны недавно анонсировали изменения в системе мобилизации, направленные на усиление безопасности и прозрачности процессов. Это произошло после того, как 2 апреля 2026 года во время мобилизационных мероприятий инспектор Львовской таможни Андрей Труш напал с ножом на военнослужащего ТЦК и нанес ему смертельные ранения.

Трушу уже сообщили о подозрении в умышленном убийстве военнослужащего, который выполнял служебные обязанности, а суд избрал меру пресечения. Однако сам Труш, объясняя свой поступок, сказал, что защищал младшего брата, которого пытались "бусифицировать".

В целом количество нападений на ТЦК в Украине только растет. Так, в Виннице 4 апреля во время проверки документов мужчина "внезапно напал" с ножом на военнослужащих территориального центра комплектования и ранил двух из них.

С другой стороны, имеют место многочисленные скандалы с силовой мобилизацией на улицах в Украине. Например, очередной скандал произошел в Одессе 3 апреля. При задержании водителя, который якобы "находился в розыске", полицейские сломали ему руку, при этом рядом находились военные ТЦК.

