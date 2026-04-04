Кричущі порушення: Омбудсмен показав зсередини ситуацію в Ужгородському ТЦК

16:59 04.04.2026 Сб
3 хв
Зафіксовано численні порушення законодавства та прав людини - людей незаконно утримують в жахливих умовах
aimg Антон Корж
Фото: умови утримання в Ужгородському РТЦК та СП (Омбудсмен України)

Представники Офісу омбудсмена України виявили кричущі порушення під час моніторингу в Ужгородському районному територіальному центрі комплектування. Серед них - незаконне утримання людей, антисанітарія та нелюдські умови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на омбудсмена України Дмитра Лубінця.

За словами Лубінця, приміщення ТЦК фактично перетворилися на місця несвободи без жодних юридичних підстав. Попри перешкоджання з боку посадових осіб, представнику Омбудсмена в Закарпатській області Андрію Крючкову вдалося зафіксувати величезну кількість порушень.

Одне з них - незаконне утримання. Люди перебували в ТЦК тижнями - зафіксовані випадки утримання протягом 21, 24, 30 та навіть 50 днів. Серед затриманих був і ветеран із посвідченням учасника бойових дій, але представники ТЦК документ проігнорували.

"Умови перебування принижують людську гідність: на 40-60 осіб - лише 3 кружки та 8 металевих тарілок, люди змушені їсти по черзі з одного посуду без обробки, відсутні підтвердження організації харчування. Повна антисанітарія - один туалет і один душ на таку кількість людей, відсутня постільна білизна", - зазначив омбудсмен.

Також у громадян незаконно вилучали документи та телефони. Останнє позбавляло їх можливості зв'язатися з рідними чи адвокатами. Окремо Лубінець зазначив, що в ТЦК відверто ігнорували очевидні фізичні вади та хвороби людей, яких утримували.

"Лише після втручання мого Представника викликали швидку чоловіку з тиском 190 на 100, який декілька днів прохав про допомогу. Його госпіталізували із загрозою життю. Після цього не дивно, що ми отримуємо повідомлення про раптові смерті в приміщеннях ТЦК та СП", - зазначив він.

Лубінець наголосив, що обороноздатність країни не можна будувати на грубому порушенні Конституції. За результатами візиту направлено заяву до правоохоронних органів про вчинення кримінальних правопорушень за чотирма статтями ККУ:

  • ст. 146 (незаконне позбавлення волі);
  • ст. 127 (катування);
  • ст. 344 (втручання у діяльність державного діяча);
  • ст. 426-1 (перевищення військовою службовою особою влади).

"Мобілізація необхідна, війна триває, але все має відбуватися виключно в правовому полі. Я засуджую і незаконні дії з боку ТЦК та СП, і водночас будь-які напади на працівників цих установ. І так, це дуже прикро, що держава не може навести лад у цій системі. Якщо ситуація не зміниться негайно, на нас чекає ще більше розшарування держави та ще більші порушення прав людини", - резюмував омбудсмен.

Фото: Омбудсмен України

Напади на ТЦК та зміни у мобілізації

Нагадаємо, останнім часом в Україні почастішали випадки агресії щодо представників територіальних центрів комплектування. Зокрема, 2 квітня 2026 року трагедія сталася у Львові. Під час мобілізаційних заходів інспектор Львівської митниці Андрій Труш напав з ножем на військовослужбовця ТЦК та завдав смертельних поранень.

Йому повідомили про підозру в умисному вбивстві військовослужбовця, який виконував службові обов’язки. Згодом суд обрав запобіжний захід. Сам Труш сказав, що захищав молодшого брата, якого намагалися "бусифікувати".

Після цього інциденту в Міністерстві оборони заявили, що жодні недоліки в системі не можуть бути виправданням для вбивства. У відомстві анонсували найближчі зміни в системі мобілізації, спрямовані на посилення безпеки та прозорості процесів.

Проте змін немає, а напади продовжуються. Так, у Вінниці 4 квітня під час перевірки документів чоловік "раптово напав" із ножем на військовослужбовців територіального центру комплектування. Обидва військові отримали поранення, один із них перебуває в реанімації.

Росіяни атакували Київ дронами: в офісній будівлі спалахнула пожежа
Росія пішла в наступ. Що відбувається на фронті і де будуть ключові бої
Уляна Безпалько, керівниця рубрики Війна в Україні. Росія пішла в наступ. Що відбувається на фронті і де будуть ключові бої