Вбивство військового ТЦК у Львові: митнику оголосили підозру
Інспектору Львівської митниці повідомили про підозру в умисному вбивстві військовослужбовця, який виконував службові обов’язки. Трагедія сталася під час перевірки документів у центрі Львова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генерального прокурора.
Деталі нападу та затримання
За даними слідства, 2 квітня близько 13:30 на вулиці Патона у Львові виник конфлікт під час заходів оповіщення, які проводили представники ТЦК та поліції.
Коли 28-річний родич митника намагався втекти, а 52-річний військовий намагався його зупинити, інспектор втрутився у ситуацію.
Підозрюваний дістав із сумки ніж та завдав військовослужбовцю кількох прицільних ударів у груди та шию. Один із ударів пошкодив сонну артерію, що стало смертельним - чоловік помер дорогою до лікарні.
Після скоєного нападник разом із братом втік на автомобілі, проте правоохоронці оперативно встановили його місцеперебування та затримали.
Офіційне обвинувачення
Наразі за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури затриманому повідомлено про підозру за фактом умисного вбивства у зв’язку з виконанням потерпілим службового обов’язку.
"Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від посади", - зазначили у прокуратурі.
Деталі трагедії
Правоохоронці розпочали невідкладну спецоперацію для розшуку зловмисника, який втік з місця злочину на автомобілі. Вже за кілька годин поліції вдалося затримати підозрюваного. Ним виявився 28-річний інспектор Львівської митниці. За фактом зухвалого вбивства було відкрито кримінальне провадження.