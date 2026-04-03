ua en ru
Пт, 03 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Вбивство військового ТЦК у Львові: митнику оголосили підозру

15:45 03.04.2026 Пт
2 хв
Що стало причиною конфлікту?
aimg Сергій Козачук
Фото ілюстративне: інспектору Львівської митниці повідомили про підозру в умисному вбивстві (Getty Images)

Інспектору Львівської митниці повідомили про підозру в умисному вбивстві військовослужбовця, який виконував службові обов’язки. Трагедія сталася під час перевірки документів у центрі Львова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі нападу та затримання

За даними слідства, 2 квітня близько 13:30 на вулиці Патона у Львові виник конфлікт під час заходів оповіщення, які проводили представники ТЦК та поліції.

Коли 28-річний родич митника намагався втекти, а 52-річний військовий намагався його зупинити, інспектор втрутився у ситуацію.

Підозрюваний дістав із сумки ніж та завдав військовослужбовцю кількох прицільних ударів у груди та шию. Один із ударів пошкодив сонну артерію, що стало смертельним - чоловік помер дорогою до лікарні.

Після скоєного нападник разом із братом втік на автомобілі, проте правоохоронці оперативно встановили його місцеперебування та затримали.

Фото: інспектору Львівської митниці повідомили про підозру в умисному вбивстві (t.me/pgo_gov_ua)

Офіційне обвинувачення

Наразі за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури затриманому повідомлено про підозру за фактом умисного вбивства у зв’язку з виконанням потерпілим службового обов’язку.

"Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від посади", - зазначили у прокуратурі.

Деталі трагедії

Нагадаємо, трагедія сталася у Львові вдень 2 квітня. Під час проведення заходів із мобілізації та оповіщення невідомий напав на військовослужбовця територіального центру комплектування. Нападник завдав чоловікові смертельне поранення ножем у ділянку шиї, унаслідок чого чоловік загинув.

Правоохоронці розпочали невідкладну спецоперацію для розшуку зловмисника, який втік з місця злочину на автомобілі. Вже за кілька годин поліції вдалося затримати підозрюваного. Ним виявився 28-річний інспектор Львівської митниці. За фактом зухвалого вбивства було відкрито кримінальне провадження.

Більше по темі:
Львів ТЦК Офіс Генпрокурора
Новини
Приліт в Обухові, знищена ветклініка, люди під завалами: які наслідки атаки РФ
Приліт в Обухові, знищена ветклініка, люди під завалами: які наслідки атаки РФ
Аналітика
