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Військові США знищили у Ємені кілька дронів хуситів, які становили "безпосередню загрозу"

Субота 13 липня 2024 03:26
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Військові США знищили у Ємені кілька дронів хуситів, які становили "безпосередню загрозу" Ілюстративне фото: військові США ліквідували дрони єменських хуситів (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Військовослужбовці США ліквідували в підконтрольному повстанцям-хуситам районі Ємену три безпілотники. Американська сторона вбачала у таких дронах загрозу, зокрема для коаліційних сил і торгових кораблів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт (X) Центрального командування Збройних сил США (CENTCOM).

В оновлених даних від американського військового відомства вказується, що операція відбулася за останню добу.

"За останні 24 години сили Центрального командування США (USCENTCOM) успішно знищили три безпілотні літальні апарати (БПЛА) хуситів, яких підтримує Іран, у контрольованому хуситами районі Ємену", - йдеться в публікації.

При цьому у заяві Центркому вказується, що дані безпілотники були визнані такими, що "становлять безпосередню загрозу для сил США, коаліційних сил і торгових суден у регіоні".

"Ці дії були вжиті, щоб захистити свободу судноплавства та зробити міжнародні води більш безпечними", - додали у військовому відомстві Штатів.

Атаки хуситів на кораблі й операція США і союзників із захисту судноплавства

Нагадаємо, з осені минулого року єменські хусити активізували повітряні удари по комерційних судах у Червоному морі та Аденській затоці. Бойовики пояснювали такі дії підтримкою організації ХАМАС, проти якої Ізраїль розпочав військову операцію у відповідь на масштабний напад терористів на ізраїльску державу у жовтні 2023-го

Згодом військові США разом із коаліцією стали почали заходи із захисту цивільних кораблів у регіоні. Крім того, західні партнери завдали низку ударів по цілях хуситів у Ємені.

Раніше повідомлялося, що нещодавно військовослужбовці США ліквідували в акваторії Червоного моря 3 безекіпажні катери єменських хуситів в рамках самооборони. 4 липня американські сили знищили 2 надводні кораблі без екіпажу у Червоному морі та 1 радіолокаційну станцію хуситів в Ємені.

А близько тижня стало відомо, що фрегат Греції запобіг атаці хуситів на судно в Аденській затоці.

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