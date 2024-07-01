Військові США знищили кілька надводних дронів хуситів у Червоному морі для самооборони

Військовослужбовці США ліквідували в акваторії Червоного моря три безекіпажні катери єменських хуситів. Такі дії з боку американської армії було вжито в рамках самооборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM) у Twitter -акаунті (X).

В американському військовому відомстві зазначили, що це відбулося 30 червня.

"За останні 24 години сили Центрального командування США (USCENTCOM) провели бойові дії з самооборони, знищивши в Червоному морі три надводні кораблі без екіпажу (USV) підтримуваних Іраном хуситів", - йдеться в заяві.

Також у звіті вказується, що дані надводні безпілотні системи були визнані такими, що "становлять безпосередню загрозу для сил США та коаліції, а також для торговельних суден у регіоні".

"Ці дії були вжиті, щоб захистити свободу судноплавства та зробити міжнародні води більш безпечними", - розповіли в Центркомі.

Крім того, американська сторона додала, що подібна "зловмисна та безрозсудна поведінка" хуситів продовжує загрожувати регіональній стабільності, а також "ставить під загрозу життя моряків у Червоному морі та Аденській затоці".

Удари хуситів по комерційних кораблях й операція США та союзників у Червоному морі

Нагадаємо, з осені минулого року, зокрема після вторгнення ХАМАС до Ізраїлю та початку операції ЦАХАЛ у Секторі Газа, єменські хусити регулярно намагаються здійснювати атаки на судна у Червоному морі.

Для протидії цим ударам по комерційних кораблях США, Британія та союзники створили морську коаліцію.

Раніше повідомлялося, що наприкінці травня військові США знищили 4 безпілотники хуситів, які ті запустили для ударів по торгових кораблях у Червоному морі.

Додамо, наприкінці травня стало відомо, що хусити уразили ракетами грецький корабель у Червоному морі. Судно під прапором Маршаллових островів зазнало пошкоджень, але продовжило рух.

Крім того, нещодавно також було атаковане українське судно Verbena під прапором Палау, яке було завантажене дерев’яними будівельними матеріалами. Додамо, що екіпаж "Вербени" покинув борт, оскільки не зміг приборкати пожежу після атаки.