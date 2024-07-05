США знищили кораблі та радіолокаційну станцію хуситів у Червоному морі
У четвер, 4 липня, Сполучені Штати знищили два надводні кораблі без екіпажу у Червоному морі та одну радіолокаційну станцію хуситів в Ємені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Центрального командування США (CENTCOM) у соцмережі Х.
В Командуванні зазначається, що "американські кораблі та радіолокаційна станція становлять безпосередню загрозу для сил США і коаліції, а також торгових суден у регіоні".
July 4 U.S. Central Command Update— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 4, 2024
⁰In the past 24 hours U.S. Central Command (USCENTCOM) forces successfully destroyed two Iranian-backed Houthi uncrewed surface vessels (USV) in the Red Sea and one Houthi radar site in a Houthi-controlled area of Yemen.
⁰It was determined… pic.twitter.com/UX9q8aDQoE
Атаки єменських хуситів
Після вторгнення ХАМАС до Ізраїлю та початку операції ізраїльської армії в Секторі Газа, з осені 2023 року єменські хусити регулярно атакують комерційні судна у Червоному морі.
Для протидії ударам, США, Велика Британія та союзники створили морську коаліцію.
На початку липня військові США ліквідували в акваторії Червоного моря три безекіпажні катери єменських хуситів. Операцію було проведено з метою самооборони.
Також терористи атакували авіаносець "Дуайт Ейзенхауер", але у Командуванні США заперечили цей факт.
Натомість у червні хусити потопили у Червоному морі грецьке судно-вуглевоз Tutor.
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