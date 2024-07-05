ua en ru
Пт, 05 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

США знищили кораблі та радіолокаційну станцію хуситів у Червоному морі

П'ятниця 05 липня 2024 05:23
UA EN RU
США знищили кораблі та радіолокаційну станцію хуситів у Червоному морі Фото: армія США знищила кораблі єменських хуситів (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У четвер, 4 липня, Сполучені Штати знищили два надводні кораблі без екіпажу у Червоному морі та одну радіолокаційну станцію хуситів в Ємені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Центрального командування США (CENTCOM) у соцмережі Х.

В Командуванні зазначається, що "американські кораблі та радіолокаційна станція становлять безпосередню загрозу для сил США і коаліції, а також торгових суден у регіоні".

Атаки єменських хуситів

Після вторгнення ХАМАС до Ізраїлю та початку операції ізраїльської армії в Секторі Газа, з осені 2023 року єменські хусити регулярно атакують комерційні судна у Червоному морі.

Для протидії ударам, США, Велика Британія та союзники створили морську коаліцію.

На початку липня військові США ліквідували в акваторії Червоного моря три безекіпажні катери єменських хуситів. Операцію було проведено з метою самооборони.

Також терористи атакували авіаносець "Дуайт Ейзенхауер", але у Командуванні США заперечили цей факт.

Натомість у червні хусити потопили у Червоному морі грецьке судно-вуглевоз Tutor.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ємен
NEWS
Українські розвідники вдарили дронами по Тамбовському пороховому заводу, - джерело
Українські розвідники вдарили дронами по Тамбовському пороховому заводу, - джерело
DAILY
Вибори 202...5? та зміна Кабміну: що планують у Зеленського і де себе бачить опозиція
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Вибори 202...5? та зміна Кабміну: що планують у Зеленського і де себе бачить опозиція