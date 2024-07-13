Военные США уничтожили в Йемене несколько дронов хуситов: несли "непосредственную угрозу"

Военнослужащие США ликвидировали в подконтрольном повстанцам-хуситам районе Йемена три беспилотника. Американская сторона видела в таких дронах угрозу, в том числе для коалиционных сил и торговых кораблей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter -аккаунт (X) Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).

В обновленных данных от американского военного ведомства указывается, что операция прошла за последние сутки.

"За последние 24 часа силы Центрального командования США (USCENTCOM) успешно уничтожили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) хуситов, поддерживаемых Ираном, в контролируемом хуситами районе Йемена", - говорится в публикации.

При этом в заявлении Центркома указывается, что данные беспилотники были признаны "представляющими непосредственную угрозу для сил США, коалиционных сил и торговых судов в регионе".

"Эти действия были предприняты, чтобы защитить свободу судоходства и сделать международные воды более безопасными", - добавили в военном ведомстве Штатов.

Атаки хуситов на корабли и операция США и союзников по защите судоходства

Напомним, с осени прошлого года йеменские хуситы активизировали воздушные удары по коммерческим судам в Красном море и Аденском заливе. Боевики объясняли такие действия поддержкой организации ХАМАС, против которой Израиль начал военную операцию в ответ на масштабное нападение террористов на израильское государство в октябре 2023 года.

Впоследствии военные США вместе с коалицией начали меры по защите гражданских кораблей в регионе. Кроме того, западные партнеры нанесли ряд ударов по целям хуситов в Йемене.

Ранее сообщалось, что недавно военнослужащие США ликвидировали в акватории Красного моря 3 безэкипажных катера йеменских хуситов в рамках самообороны. 4 июля американские силы уничтожили 2 надводных корабля без экипажа в Красном море и 1 радиолокационную станцию хуситов в Йемене.

А около недели стало известно, что фрегат Греции предотвратил атаку хуситов на судно в Аденском заливе.