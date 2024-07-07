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Фрегат Греції запобіг атаці хуситів на судно в Аденській затоці

Аденська затока, Неділя 07 липня 2024 15:20
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Фрегат Греції запобіг атаці хуситів на судно в Аденській затоці Фото: грецький фрегат запобіг атаці єменських бойовиків-хуситів (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 7 липня, вранці грецький фрегат "Псара" запобіг атаці єменських бойовиків-хуситів на комерційне судно в Аденській затоці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kathimerini.

За даними видання, хусити намагались атакувати судно за допомогою безпілотників. Однак у відповідь проти з чотирьох запущених дронів екіпаж грецького фрегата застосував систему протидії безпілотникам та свою гармату.

Два безпілотники були збили, ще два - зникли.

Наразі грецький фрегат продовжив виконувати свою місію у звичайному режимі.

Хусити в Червоному морі

Нагадаємо, що після початку збройного конфлікту між Ізраїлем та палестинськими бойовиками на чолі з ХАМАСом, що спалахнув 7 жовтня 2023 року, хусити націлилися на судноплавні шляхи Червоного моря.

Напади на кораблі змусили найбільші судноплавні компанії світу уникати цього району.

Однак ситуація в акваторії значно загострилась 19 листопада, коли в Червоному морі повстанці-хусити захопили вантажне судно Galaxy Leader (британське судно, що експлуатується японською компанією) із 25 членами екіпажу на борту, серед міжнародного екіпажу були й українці.

На початку цього року Німеччина зголосилась відправити фрегат "Гессен" у Червоне море.

Зауважимо також, що вчора США знищили кораблі та радіолокаційну станцію хуситів у Червоному морі.

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