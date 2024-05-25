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Військові США заявили про запуск хуситами балістики і збиття крилатої ракети у Ємені

Ілюстративне фото: США ліквідували ракету хуситів у районі Ємену (facebook.com)
Автор: Володимир Костирін

В районі Ємену, що контролюється хуситами, ударом військових Сполучених Штатів Америки була знищена крилата ракета. Перед тим бойовики запустили дві протикорабельні балістичні ракети у Червоне море.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) Центрального командування Збройних сил США (CENTCOM).

За оновленими даними американського військового командування, ввечері 23 травня сили США USCENTCOM "успішно завдали удару по одній крилатій ракеті (LACM) у районі Ємену, контрольованому хуситами", яких підтримує Іран.

"Було визначено, що LACM представляє безпосередню загрозу для сил США, коаліційних сил і торгових суден у регіоні", - розповіли в Центркомі.

Також зазначається, що ракету хуситів ліквідували з метою захисту свободи судноплавства, та щоб "зробити міжнародні води більш безпечними для суден США, коаліції та торговельних суден".

Крім того, за даними Центркому, 23 травня вранці хусити запустили дві протикорабельні балістичні ракети у Червоне море.

Американські військові уточнили, що повідомлень про постраждалих чи пошкодження з боку кораблів США, коаліції чи комерційних кораблів не було.

"Така зловмисна та безрозсудна поведінка хуситів, яких підтримує Іран, продовжує загрожувати регіональній стабільності та ставить під загрозу життя моряків у Червоному морі та Аденській затоці", - наголошується в заяві.

Атаки хуситів на кораблі у Червоному морі та операція США і союзників із захисту судноплавства

Нагадаємо, з осені минулого року єменські хусити активізували повітряні удари по комерційних судах у Червоному морі та Аденській затоці. Бойовики пояснювали такі дії підтримкою організації ХАМАС, проти якої Ізраїль розпочав військову операцію у відповідь на масштабний напад терористів на ізраїльску державу у жовтні 2023-го

Згодом військові США разом із коаліцією стали почали заходи із захисту цивільних кораблів у регіоні. Крім того, західні партнери завдали низку ударів по цілях хуситів у Ємені.

Раніше повідомлялося, що 19 березня бойовики атакували протикорабельними ракетами паливний танкер MADO у Червоному морі. Після цього, 24 березня, хусити атакували танкер із сирою нафтою під прапором Панами - тоді судно спалахнуло.

Як повідомлялося, у травні військовослужбовці США ліквідували над Аденською затокою черговий безпілотник, запущений з контрольованих хуситами районів Ємену.  Перед тим були знищені чотирьох безпілотники, які хусити запустили у напрямку торговельних суден у Червоному морі.

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