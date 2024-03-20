Хусити ракетами атакували грецький танкер у Червоному морі

Єменські хусити вчора ввечері, 19 березня, атакували паливний танкер MADO у Червоному морі протикорабельними ракетами. За попередніми даними, судно жодних пошкоджень не зазнало.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Повідомляється, що MADO – це танкер для перевезення зрідженого нафтового газу, який останнім часом ходить під прапором Маршаллових островів, що прямує до Сінгапуру з Саудівської Аравії.

Хусіти назвали його американським, але в базі даних судноплавства Equasis зазначено, що воно належить грецькій компанії Naftomar Shipping & Trading Co Ltd.

Атаки єменських хуситів на судна у Червоному морі

З листопада 2023 року єменські хусити почали регулярно атакувати дронами, крилатими та балістичними ракетами комерційні судна в Аденській протоці та в Червоному морі. Перші напади почалися відразу після початку війни між Ізраїлем та ХАМАСом.

У відповідь на численні атаки, 12 січня США та Великобританія вперше вдарили ракетами по військових об'єктах хуситів у Ємені. З того часу західна коаліція регулярно завдає ударів по військових об'єктах хуситів у Ємені, але терористи продовжують атакувати судна в Аденській протоці та Червоному морі.

Зокрема, 12 березня італійський есмінець Duilio знищив два безпілотні літальні апарати хуситів у Червоному морі в порядку реалізації принципу самооборони.

Того ж дня хусіти вдарили ракетами по контейнеровозу Pinocchio у Червоному морі. Він йшов під прапором Ліберії, що належить зареєстрованій у Сінгапурі компанії OM-MAR 5 INC.

14 березня американські військові успішно виявили та знищили чотири безпілотні літальні апарати та одну ракету класу "земля-повітря", випущених єменськими хуситами.

16 березня хусити обстріляли танкер для перевезення зрідженого нафтового газу під прапором Маршаллових островів. Капітан повідомив про два вибухи поряд із судном, коли воно йшло біля узбережжя єменського портового міста Ходейда.