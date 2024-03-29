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Загрожували торговим судам. Війська США знищили кілька ударних дронів хуситів

П'ятниця 29 березня 2024 06:38
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Загрожували торговим судам. Війська США знищили кілька ударних дронів хуситів Фото: США знищили кілька ударних дронів хуситів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Американські військові заявили про знищення чотирьох безпілотних літальних апаратів, які хусити запустили у напрямку торговельних суден у Червоному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У Центральному командуванні США заявили, що дрони становили безпосередню загрозу торговим судам та кораблям ВМС США у регіоні.

Наголошується, що ударні безпілотники були націлені на торгові судна та військовий корабель США. За даними американських військових, ні кораблі ВМС США, ні торгові судна після знищення дронів не постраждали.

Атаки хуситів у Червоному морі

Єменські повстанці-хусіти є союзниками Ірану і контролюють більшу частину півночі та заходу країни. У листопаді минулого року вони розпочали кампанію атак безпілотників та ракет на судноплавство у Червоному морі. Таким чином, повстанці намагаються тиснути на Ізраїль для припинення війни з ХАМАС у Секторі Газа.

З 12 січня США та Великобританія за підтримки інших країн ЄС регулярно завдають ударів по об'єктах хуситів у Ємені. Проте терористи продовжують атакувати комерційні судна.

Днями хусити пообіцяли Китаю та Росії не обстрілювати їхні кораблі, що плавають через Червоне море та Аденську затоку.

Раніше, 19 березня, бойовики атакували протикорабельними ракетами паливний танкер MADO у Червоному морі. Судно не зазнало суттєвих пошкоджень. Після цього, 24 березня, хусити атакували танкер із сирою нафтою під прапором Панами. Після влучення невідомого боєприпасу судно спалахнуло.

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