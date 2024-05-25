Военные США заявили о запуске хуситами баллистики и сбитии крылатой ракеты в Йемене

Согласно обновленным данным американского военного командования, вечером 23 мая силы США USCENTCOM "успешно нанесли удар по одной крылатой ракете (LACM) в районе Йемена, контролируемом хуситами", которых поддерживает Иран.

"Было определено, что LACM представляет непосредственную угрозу силам США, коалиционным силам и торговым судам в регионе", - рассказали в Центркоме.

Также отмечается, что ракету хуситов ликвидировали с целью защиты свободы судоходства, и чтобы "сделать международные воды более безопасными для судов США, коалиции и торговых судов".

Кроме того, по данным Центркома, утром 23 мая хуситы запустили две противокорабельные баллистические ракеты в Красное море.

Американские военные уточнили, что сообщений о пострадавших или повреждениях со стороны кораблей США, коалиции или коммерческих кораблей не было.

"Такое злонамеренное и безрассудное поведение хуситов, которых поддерживает Иран, продолжает угрожать региональной стабильности и ставит под угрозу жизнь моряков в Красном море и Аденском заливе", - отмечается в заявлении.

Атаки хуситов на корабли в Красном море и операция США и союзников по защите судоходства

Напомним, с осени прошлого года йеменские хуситы активизировали воздушные удары по коммерческим судам в Красном море и Аденском заливе. Боевики объясняли такие действия поддержкой организации ХАМАС, против которой Израиль начал военную операцию в ответ на масштабное нападение террористов на израильское государство в октябре 2023 года.

Впоследствии военные США вместе с коалицией начали меры по защите гражданских кораблей в регионе. Кроме того, западные партнеры нанесли ряд ударов по целям хуситов в Йемене.

Ранее сообщалось, что 19 марта боевики атаковали противокорабельными ракетами топливный танкер MADO в Красном море. После этого, 24 марта, хуситы атаковали танкер с сырой нефтью под флагом Панамы - тогда судно вспыхнуло.

Как сообщалось, в мае военнослужащие США ликвидировали над Аденским заливом очередной беспилотник, запущенный из контролируемых хуситами районов Йемена. Перед этим были уничтожены четыре беспилотника, которые хуситы запустили в направлении торговых судов в Красном море.