Військові США збили ще один безпілотник хуситів над Аденською затокою

Військовослужбовці Сполучених Штатів Америки ліквідували над Аденською черговий безпілотник, запущений з контрольованих хуситами районів Ємену. Повітряна ціль представляла загрозу для сил коаліції та торгових суден у регіоні.

Про це передає РБК-Україна , посилаючись на Twitter (X) Центрального командування Збройних сил США (CENTCOM).

В оновлених даних від Центркому вказується, що відповідний дрон був знищений американськими військовими у неділю.

"Приблизно о 3:30 ранку (за часом Сани) 12 травня сили Центрального командування США (USCENTCOM) успішно знищили один безпілотний повітряний комплекс (UAS), запущений підтримуваними Іраном хуситами над Аденською затокою з районів, контрольованих хуситами в Ємені", - йдеться в заяві.

У Центркомі зауважили, що повідомлень про постраждалих, та про ураження чи пошкодження кораблів США, коаліції чи торгових суден не було.

"Було визначено, що UAS представляє безпосередню загрозу як для сил коаліції, так і для торгових суден у регіоні. Ці дії вживаються, щоб захистити свободу судноплавства та зробити міжнародні води більш безпечними для суден США, коаліції та торгових суден", - пояснили американські військові.

Операція США та союзників із захисту кораблів на Близькому Сході

Варто зазначити, що збиття дрона хуситів 12 травня стало одним з серії інших уражень повітряних цілей протягом останніх днів. Так, перед тим в Центркомі заявляли, що військові США та їхніх союзників відбили кілька атак хуситів - бойовики запускали дрони в Червоному морі та Аденській затоці.

Йдеться, зокрема, про ліквідацію трьох дронів 11 травня над Червоним морем, а також про збиття безпілотника хуситів літаком коаліції 10 травня над Аденською затокою. Тоді військові США також заявили, що дрони становили загрозу як силам коаліції, так і торговим суднам.

Нагадаємо також, наприкінці травня військові США знищили 4 безпілотники хуситів, які ті запустили для ударів по торгових кораблях у Червоному морі.

А 27 квітня стало відомо, що американські військові знищили надводний дрон та повітряний безпілотник, що були виявлені в контрольованих бойовиками-хуситами районах Ємену.