Військові США вчаться у України: Пентагон відправив людей прямо на поле бою

08:53 13.05.2026 Ср
2 хв
У Сенаті назвали Україну "Кремнієвою долиною війни"
aimg Олена Чупровська
Фото: "Кремнієва долина війни": навіщо США направили своїх військових до України (Getty Images)

Пентагон направив своїх військових до України, щоб навчитися застосовувати дрони у реальних бойових умовах. США хочуть перейняти досвід України у боротьбі з БпЛА.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на АР, про це під час слухань у комітеті Сенату заявив міністр оборони США Піт Гегсет.

Лідер меншості Мітч Макконнелл назвав Україну "Кремнієвою долиною війни" і запитав, чи підтримує Гегсет поїздки туди посадовців Пентагону для переймання досвіду.

Гегсет підтвердив - і уточнив, що сам схвалив відправку додаткових співробітників.

Навіщо США навчаються в Україні

Мета відряджень - навчання технологіям безпілотників просто на полі бою.

"Щоб ми винесли всі можливі уроки з цього конфлікту і впровадили їх у режимі реального часу в нашу оборону та наступ в епоху, коли потрібне домінування безпілотників", - сказав він.

За словами Гегсета, саме тому бюджет витрачає так багато саме на дрони.

"Врахуйте уроки, викладені з України та інших полів битв, та забезпечте їх застосування у всіх збройних силах якнайшвидше", - заявив Гегсет.

Сенатор Кріс Кунс назвав Україну лідером у розробці дронів і протидронної боротьби.

Він нагадав, що США, воюючи з Іраном, самі зіткнулися з проблемою дешевих масових "Шахедів", і закликав Вашингтон усвідомити - Україна вже має відповідь на цю загрозу.

Як повідомляло РБК-Україна, напередодні Гегсет опинився під жорстким тиском у Конгресі - законодавці вимагали пояснень щодо мільярдних витрат на війну з Іраном та відсутності чіткої стратегії.

Тим часом в Україні готуються розгорнути першу у світі "стіну дронів" від компанії Atreyd - систему з десятків малих безпілотників, яка здатна формувати захисну завісу проти "Шахедів" і керованих авіабомб.

