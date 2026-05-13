Обстрел Киева Суд по Ермаку Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Военные США учатся у Украины: Пентагон отправил людей прямо на поле боя

08:53 13.05.2026 Ср
2 мин
В Сенате назвали Украину "Кремниевой долиной войны"
aimg Елена Чупровская
Фото: "Кремниевая долина войны": зачем США направили своих военных в Украину (Getty Images)

Пентагон направил своих военных в Украину, чтобы научиться применять дроны в реальных боевых условиях. США хотят перенять опыт Украины в борьбе с БпЛА.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на АР, об этом во время слушаний в комитете Сената заявил министр обороны США Пит Гегсет.

Читайте также: Трамп сделал неожиданное заявление о Донбассе

Лидер меньшинства Митч Макконнелл назвал Украину "Кремниевой долиной войны" и спросил, поддерживает ли Гегсет поездки туда чиновников Пентагона для перенимания опыта.

Гегсет подтвердил - и уточнил, что сам одобрил отправку дополнительных сотрудников.

Зачем США учатся в Украине

Цель командировок - обучение технологиям беспилотников прямо на поле боя.

"Чтобы мы вынесли все возможные уроки из этого конфликта и внедрили их в режиме реального времени в нашу оборону и наступление в эпоху, когда требуется доминирование беспилотников", - сказал он.

По словам Гегсета, именно поэтому бюджет тратит так много именно на дроны.

"Учтите уроки, изложенные из Украины и других полей сражений, и обеспечьте их применение во всех вооруженных силах как можно быстрее", - заявил Гегсет.

Сенатор Крис Кунс назвал Украину лидером в разработке дронов и противодронной борьбы.

Он напомнил, что США, воюя с Ираном, сами столкнулись с проблемой дешевых массовых "Шахедов", и призвал Вашингтон осознать - Украина уже имеет ответ на эту угрозу.

Как сообщало РБК-Украина, накануне Гегсет оказался под жестким давлением в Конгрессе - законодатели требовали объяснений относительно миллиардных расходов на войну с Ираном и отсутствия четкой стратегии.

Тем временем в Украине готовятся развернуть первую в мире "стену дронов" от компании Atreyd - систему из десятков малых беспилотников, которая способна формировать защитную завесу против "Шахедов" и управляемых авиабомб.

