В Україні розгорнуть унікальну "стіну дронів" для знищення "Шахедів", - ЗМІ

Україна, Середа 12 листопада 2025 21:00
В Україні розгорнуть унікальну "стіну дронів" для знищення "Шахедів", - ЗМІ Ілюстративне фото: в Україні запрацює "стіна дронів" для захисту від "Шахедів" (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Україні найближчим часом мають розгорнути першу у світі "стіну дронів", яка повинна буде знищувати російські ударні безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Business Insider.

Як розповів засновник західної компанії Atreyd у коментарі виданню, система складається з десятків невеликих безпілотників, з яких формується "літаюче мінне поле".

За його словами, "стіну дронів" вже відправили в Україну і її мають ввести в експлуатацію.

Business Insider звертає увагу, що розгортання "стіни дронів" стане першим відомим випадком використання подібної оборонної технології в реальних бойових умовах, що дасть Україні новий рівень захисту від російських атак.

Очікується, що спочатку таку систему використовуватимуть для захисту міст і критично важливої інфраструктури, але потім її можуть застосовувати ближче до лінії фронту - для захисту від російських керованих авіабомб.

Як працює "стіна дронів"

Ще в Україні Північноатлантичний альянс провів конкурс для українських і західних оборонних компаній, щоб знайти рішення проти російських авіабомб. Концепція "стіни дронів" від Atreyd увійшла до числа фіналістів.

Система складається з групи дронів з управлінням від першої особи, які запускаються з платформ при виявленні загрози радарами.

Кожен безпілотник працює від батареї і несе невелику вибухівку. Дрони можуть розташовуватися на різних висотах.

Після зльоту дрони формують "завісу" в небі, яка покликана послабити атаку - безпілотники підриваються поруч із боєприпасами, що наближаються, і нейтралізують загрозу.

"Ми вважаємо себе останнім рубежем оборони", - розповів засновник Atreyd.

Система застосовує штучний інтелект, який дає змогу змінювати конфігурацію "стіни" в реальному часі залежно від траєкторії виявлених цілей. При цьому вона вважається економічно ефективною: одне перехоплення коштує лише кілька тисяч доларів, а безпілотники, які не брали участі у вибуху, можуть повертатися на платформи і використовуватися повторно.

У компанії Atreyd зазначили, що комплекс здатний функціонувати навіть у разі глушіння GPS, оскільки має заздалегідь завантажену тривимірну карту зони відповідальності. Ця функція особливо важлива в умовах активної радіоелектронної боротьби, характерної для фронту в Україні.

Безпілотники можуть підніматися на висоту в кілька тисяч метрів і обладнані системою ідентифікації, що запобігає випадкам "дружнього вогню". Незважаючи на високий рівень автономності, оператор у будь-який момент може втрутитися і вручну активувати аварійне відключення.

Один військовослужбовець здатний керувати близько сотнею дронів, при цьому йому не потрібна спеціальна підготовка або досвід пілотування - достатньо базового навчання роботі з системою.

За інформацією Atreyd, під час випробувань "стіна дронів" продемонструвала стовідсоткову ефективність, однак використання системи в Україні стане її першим застосуванням в умовах реального бою.

Засновник компанії не розкрив, де саме в Україні розмістять систему. Також він зазначив, що його система зможе протистояти навіть російським реактивним безпілотникам.

Компанія вже уклала контракт щонайменше з однією країною-членом НАТО, яка замовила пускову платформу і дрони.

Перехоплення КАБів

До слова, 15 жовтня національний представник України в JATEC, директор з імплементації програм Спільного центру НАТО-Україна полковник Валерій Вишневський розповів про випробування перехоплювачів керованих авіабомб.

За його словами, нові технології для знищення КАБів запропонували переможці конкурсу від НАТО "Інноваційний челендж".

