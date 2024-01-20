Військові США отримали поранення внаслідок нападу на базу в Іраку, - Reuters

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Анонімне джерело видання повідомило, що початкові повідомлення вказували на те, що база була вражена балістичними ракетами, однак, за словами анонімного чиновника, оцінка триває.

За даними видання, відтоді, як у жовтні почалася війна між Ізраїлем і Хамасом, американські військові зазнавали нападів щонайменше 58 разів в Іраку та ще 83 рази в Сирії з боку підтримуваних Іраном бойовиків, зазвичай із застосуванням ракет і безпілотників односторонньої дії.

Атаки єменських хуситів та відповідь країн Заходу

Єменські хусити з листопада 2023 року почали періодично атакувати торгові судна у Червоному морі за допомогою дронів, а також балістичних чи крилатих ракет. Перші напади стались після початку війни між Ізраїлем та ХАМАСом.

Вже 12 січня, у відповідь США та Британія вдарили ракетами по військових об'єктах хуситів у Ємені. Однак бойовики угруповання продовжили бити по суднах у Червоному морі та Аденській затоці.

17 січна США внесли хуситів до переліку світових терористичних організацій й на наступний день здійснили чергові удари по їхніх об'єктах.

Президент США Джо Байден заявив про намір продовжувати удари по військових об'єктах хуситів у Ємені в разі подальших атак на комерційні судна в Червоному морі.

Атаки Ірану

Днями "Корпус вартових ісламської революції Ірану" завдав серію ударів по місту Ербіль, яке є столицею регіону Курдистан в Іраку. Удари було завдано по восьми об'єктах неподалік консульства США.

Тим часом у ніч з 15 на 16 січня "Корпус вартових" атакував балістичними ракетами і дронами "антиіранські" цілі в пакистанській провінції Белуджистан. Пакистан заявив про незаконність дій та стверджує, що результаті удару загинуло двоє дітей.

Про конфлікт Ірану з Пакистаном та чи загрожує світові нова велика війна на Сході, читайте в авторському матеріалі РБК-Україна.

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