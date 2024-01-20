Военные США получили ранения в результате нападения на базу в Ираке, - Reuters
Американские военнослужащие получили легкие ранения, а сотрудник иракских сил безопасности был серьезно ранен в результате нападения на иракскую авиабазу Айн аль-Асад.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Анонимный источник издания сообщил, что первоначальные сообщения указывали на то, что база была поражена баллистическими ракетами, однако, по словам анонимного чиновника, оценка продолжается.
По данным издания, с тех пор, как в октябре началась война между Израилем и Хамасом, американские военные подвергались нападениям по меньшей мере 58 раз в Ираке и еще 83 раза в Сирии со стороны поддерживаемых Ираном боевиков, обычно с применением ракет и беспилотников одностороннего действия.
Атаки йеменских хуситов и ответ стран Запада
Йеменские хуситы с ноября 2023 года начали периодически атаковать торговые суда в Красном море с помощью дронов, а также баллистических или крылатых ракет. Первые нападения произошли после начала войны между Израилем и ХАМАСом.
Уже 12 января в ответ США и Британия ударили ракетами по военным объектам хуситов в Йемене. Однако боевики группировки продолжили избивать по судам в Красном море и Аденском заливе.
17 января США внесли хуситов в перечень мировых террористических организаций и на следующий день нанесли очередные удары по их объектам.
Президент США Джо Байден заявил о намерении продолжать удары по военным объектам хуситов в Йемене в случае последующих атак на коммерческие суда в Красном море.
Атаки Ирана
На днях "Корпус стражей исламской революции Ирана" нанес серию ударов по городу Эрбиль, который является столицей региона Курдистан в Ираке. Удары были нанесены по восьми объектам вблизи консульства США.
Тем временем в ночь с 15 на 16 января "Корпус стражей" атаковал баллистическими ракетами и дронами "антиранские" цели в пакистанской провинции Белуджистан. Пакистан заявил о незаконности действий и утверждает, что в результате удара погибли двое детей.
О конфликте Ирана с Пакистаном и угрожает ли миру новая большая война на Востоке, читайте в авторском материале РБК-Украина.
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