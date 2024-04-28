Зеленський хоче запрошення України на саміті НАТО: потрібен сильний політичний сигнал

Україна вже готується до майбутнього саміту НАТО, який запланований на липень та відбудеться в США. Київ хоче отримати запрошення в альянс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського у вечірньому відеозверненні .

Зазначимо, цьогорічний саміт НАТО запланований на період з 9 по 11 липня. Саміт, який присвячений 75-річчю створення НАТО, відбудеться у Вашингтоні. В США заявляли про очікування, що на цьому саміті буде ухвалено рішення НАТО про довгострокову підтримку України.

"Готуємось і до саміту НАТО, який відбудеться цього літа. Потрібен сильний політичний сигнал - Альянс не має боятися власної сили та ховатися від власних основ. Кожна країна, яка поділяє спільні цінності й готова реально їх захищати, заслуговує на запрошення в Альянс", - наголосив президент.

Україна та вступ в НАТО

Україна після повномасштабного вторгнення РФ подала заявку на вступ в НАТО. При цьому Київ зажадав прискореної процедури вступу без так званого Плану дій щодо членства в НАТО. Тобто Україна хоче стати членом альянсу без якихось попередніх умов.

На тогорічному саміті у Литві країни НАТО пообіцяли, що Україна обов'язково стане членом НАТО відразу ж після завершення війни. Однак Київ хоче отримати офіційне запрошення, яке стало б гарантією вступу в альянс.

Як розповідала віце-прем'єр Ольга Стефанішина, проти офіційного запрошення України в НАТО виступають США та Німеччина.

Водночас Стефанішина наголошувала, що рішення про запрошення України в НАТО не прив'язане до Вашингтонського саміту.

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