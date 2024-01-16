Іран завдав ракетних ударів по іракському Курдистану. Там знаходиться консульство США

Корпус вартових ісламської революції Ірану завдав серію ударів по місту Ербіль, яке є столицею регіону Курдистан в Іраку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News та Reuters .

Зазначається, що ударів було завдано по восьми об'єктах неподалік консульства США. Незабаром аеропорт Ербіля припинив роботу після "дуже жорстокого бомбардування". Декілька вибухів пролунало також біля консульства США. За даними ABC, постраждалих серед американських військових немає.

За даними Reuters, вибухи також були чутні приблизно за 40 кілометрів на північний схід від Ербіля.

Внаслідок обстрілу міста Ербіл загинули не менше чотирьох людей. Джерела ABC також стверджують, що над містом було збито трьох невідомих безпілотників.

У свою чергу, Корпус вартових ісламської революції Ірану заявив, що завдав серії ударів по "шпигунському штабу" та "зібранню антиіранських терористичних груп". У КВІР також повідомили, що нібито ракетний удар був націлений на "штаб-квартиру шпигунства ізраїльського Мосаду в іракському Курдистані".

Що передувало

У понеділок, 25 грудня, армія США вдарила по об'єктах угруповання руху "Катаїб Хезболла" . Ця атака стала відповіддю на удар безпілотником американською базою в Іраку. Тоді внаслідок удару бойовиків один американський військовослужбовець опинився у критичному стані та двоє інших було поранено.

Президент США Джо Байден заявив, що повітряні удари американців по цілях в Іраку були спрямовані на утримання Ірану і груп бойовиків, які підтримували Тегеран, від атак на американський персонал і об'єкти на Близькому Сході.

Згодом стало відомо, що 1 січня над аеропортом Ербіль на півночі Іраку системи оборони аеродрому збили озброєний безпілотник, де дислокуються сили США та інших міжнародних сил.