Військові США і Європи підготували варіанти безпеки для України: Reuters дізналося деталі

"Ці варіанти будуть представлені радникам з національної безпеки кожної країни для відповідного розгляду в рамках дипломатичних зусиль", - йдеться у заяві американських військових.

Зустрічі начальників оборони США, Фінляндії, Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії та України відбулися у Вашингтоні з вівторка по четвер.

Одним із варіантів, за даними Reuters, може бути відправка європейських військ в Україну під американським командуванням. Водночас Міністерство закордонних справ Росії виключило можливість розміщення військ країн НАТО в Україні.

Трамп публічно заявив, що не планує відправляти американських військових, але залишив відкритою можливість іншої участі США - зокрема у вигляді постачання додаткових систем ППО та запровадження безпольотної зони за допомогою американських винищувачів.