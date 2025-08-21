RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Военные США и Европы подготовили варианты безопасности для Украины: Reuters узнало детали

Фото: Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Офис президента)
Автор: Валерия Полищук

Военные руководители из США и ряда европейских стран завершили проработку военных вариантов по Украине и передадут их на рассмотрение своим советникам по национальной безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Эти варианты будут представлены советникам по национальной безопасности каждой страны для соответствующего рассмотрения в рамках дипломатических усилий", - говорится в заявлении американских военных.

Встречи начальников обороны США, Финляндии, Франции, Германии, Италии, Великобритании и Украины состоялись в Вашингтоне со вторника по четверг.

Одним из вариантов, по данным Reuters, может быть отправка европейских войск в Украину под американским командованием. В то же время Министерство иностранных дел России исключило возможность размещения войск стран НАТО в Украине.

Трамп публично заявил, что не планирует отправлять американских военных, но оставил открытой возможность другого участия США - в частности в виде поставки дополнительных систем ПВО и введения бесполетной зоны с помощью американских истребителей.

Гарантии безопасности для Украины

По данным западных СМИ, российский диктатор Владимир Путин вроде бы не возражает против того, чтобы Украине предоставили гарантии безопасности по принципу статьи 5 НАТО, хотя формат таких договоренностей пока не определен.

В Германии уже заявили, что не исключают возможности отправки своего контингента в Украину, а Великобритания подчеркнула: готова направить войска сразу после подписания потенциального мирного соглашения или договоренности о перемирии.

Накануне "коалиция решительных" подтвердила готовность развернуть силы сдерживания - иностранный военный контингент должен стать предохранителем от нового крупного наступления России.

В то же время в Греции заявили, что их военные в Украину не поедут.

