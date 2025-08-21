Военные США и Европы подготовили варианты безопасности для Украины: Reuters узнало детали

"Эти варианты будут представлены советникам по национальной безопасности каждой страны для соответствующего рассмотрения в рамках дипломатических усилий", - говорится в заявлении американских военных.

Встречи начальников обороны США, Финляндии, Франции, Германии, Италии, Великобритании и Украины состоялись в Вашингтоне со вторника по четверг.

Одним из вариантов, по данным Reuters, может быть отправка европейских войск в Украину под американским командованием. В то же время Министерство иностранных дел России исключило возможность размещения войск стран НАТО в Украине.

Трамп публично заявил, что не планирует отправлять американских военных, но оставил открытой возможность другого участия США - в частности в виде поставки дополнительных систем ПВО и введения бесполетной зоны с помощью американских истребителей.