Військові США готові розглянути "всі варіанти" щодо Сектору Газа, - глава Пентагону

Міністр оборони США Піт Хегсет висловився про готовність Пентагона розглянути усі варіанти стосовно Сектора Газа. Заява пролунала після вчорашньої пропозиції американського президента Дональда Трампа взяти під контроль цей анклав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

На думку глави оборонного відомства США, озвученому перед початком зустрічі з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу в Пентагоні 5 лютого, у питанні Сектору Газа потрібні зміни.

"Я б просто сказав, що в питанні про Газу визначення божевілля полягає в спробі зробити те саме знову і знову і знову", - сказав Хегсет.

Глава Міноборони США заявив, що Трамп готовий "мислити нестандартно",

Він додав, що президент США готовий "шукати нові та унікальні, динамічні способи вирішення проблем, які здавалися нерозв'язними". Та наголосив, що "ми готові розглянути всі варіанти".

Трамп заявляв про готовність США взяти під контроль Газу

Нагадаємо, 4 лютого президент США Дональд Трамп під час зустрічі з прем'єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху у Вашингтоні заявив про готовність його країни взяти під контроль Сектор Газа, та навіть ввести туди американські війська.

Спецпосланець США на Близькому Сході Стівен Віткофф висловив припущення, що палестинців можуть виселити із Сектора Газа.

У Білому домі заявили, що Трамп хоче забезпечити міцний мир на Близькому Сході. Тому він запропонував, щоб США взяли під контроль Сектор Газа.

Більш детально про те, навіщо Трампу контроль над Сектором Газа, - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.