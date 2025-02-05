Военные США готовы рассмотреть "все варианты" по Сектору Газа, - глава Пентагона
Министр обороны США Пит Хегсет высказался о готовности Пентагона рассмотреть все варианты в отношении Сектора Газа. Заявление прозвучало после вчерашнего предложения американского президента Дональда Трампа взять под контроль этот анклав.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По мнению главы оборонного ведомства США, озвученном перед началом встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Пентагоне 5 февраля, в вопросе Сектора Газа нужны изменения.
"Я бы просто сказал, что в вопросе о Газе определение безумия заключается в попытке сделать то же самое снова и снова и снова", - сказал Хегсет.
Глава Минобороны США заявил, что Трамп готов "мыслить нестандартно",
Он добавил, что президент США готов "искать новые и уникальные, динамичные способы решения проблем, которые казались неразрешимыми". И подчеркнул, что "мы готовы рассмотреть все варианты".
Трамп заявлял о готовности США взять под контроль Газу
Напомним, 4 февраля президент США Дональд Трамп во время встречи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху в Вашингтоне заявил о готовности его страны взять под контроль Сектор Газа, и даже ввести туда американские войска.
Спецпосланник США на Ближнем Востоке Стивен Уиткофф высказал предположение, что палестинцев могут выселить из Сектора Газа.
В Белом доме заявили, что Трамп хочет обеспечить прочный мир на Ближнем Востоке. Поэтому он предложил, чтобы США взяли под контроль Сектор Газа.
Более подробно о том, зачем Трампу контроль над Сектором Газа, - читайте в отдельном материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.