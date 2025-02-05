Спецпосланець США натякнув, що палестинцям час готуватися до переселення
Палестинці не повинні бути прив'язані до землі, де вони зараз живуть, щоб мати краще життя. Адміністрація Трампа об'єднується навколо ідеї президента перемістити палестинців з Сектора Газа.
Про це заявив спецпосланець США на Близькому Сході Стівен Віткофф, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
За його словами, "мир у регіоні означає краще життя для палестинців. Краще життя не обов'язково пов'язане з фізичним простором, в якому ви перебуваєте сьогодні".
"Краще життя - це кращі можливості, кращі фінансові умови, кращі прагнення для вас і вашої родини. Це не станеться, якщо ви поставите намет у Секторі Газа, а вас оточать 30 тисяч боєприпасів, які можуть вибухнути будь-якої миті. Президент каже: "Давайте зробимо життя цих людей кращим. Давайте дамо їм більше надії. Дозвольте їм зробити цей вибір". І я гадаю, що він має рацію", - сказав Віткофф.
На запитання, яке послання Трамп намагається надіслати Близькому Сходу після того, як президент заявив, що хоче, щоб США "володіли" Газою, посол зазначив: "Він (Трамп. - ред.) каже Близькому Сходу, що останні 50 років ведення справ було неправильним, і він збирається це змінити. Він говорить Близькому Сходу, що хоче бути прозорим з палестинським народом".
За словами Віткоффа, "Газа сьогодні непридатна для життя і, ймовірно, буде непридатною для життя принаймні протягом наступних 10-15 років".
Посол також повідомив, що у четвер, 6 лютого, він зустрінеться з прем'єр-міністром Катару, щоб обговорити поточні переговори про звільнення заручників.
План з відселення палестинців з Сектора Газа
Президент США Дональд Трамп 4 лютого провів зустріч у Вашингтоні з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу.
За підсумками переговорів, глава Білого дому заявив, що в палестинців немає іншого виходу, крім як переселитися зі зруйнованого війною анклаву. Тимчасово прийняти біженців мають Єгипет і Йорданія.
Президент також не виключив взяття США під контроль анклаву та можливості введення на його територію американських військ.
Натомість Ліга Арабських держав і Палестинська адміністрація не підтримали цю ідею. На їхню думку, після відселення Ізраїль не дозволить жителям повернутися до їхніх осель.
У січні Трамп обговорив план з переміщення з лідерами Йорданії та Єгипту і вони його підтримали.
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