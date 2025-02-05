Білий дім про пропозицію Трампа щодо Сектора Газа: президент хоче забезпечити міцний мир

Президент США Дональд Трамп хоче забезпечити міцний мир на Близькому Сході. Тому він запропонував, щоб США взяли під контроль Сектор Газа.

Про це заявила прессекретар Білого дому Каролін Лівітт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Як нагадала Лівітт, Трамп учора, 4 лютого, заявив про те, що "узи дружби і прихильності" між США та ізраїльським народом "абсолютно непорушні".

"Президент відданий знищенню ХАМАС і забезпеченню міцного миру для всього регіону", - додала прессекретар.

Вона зазначила, що його пропозиція взяти під контроль Сектор Газа "демонструє таку прихильність".

За словами прессекретаря Білого дому, Трамп - "нестандартний мислитель" і "далекоглядний лідер", який "розв'язує проблеми, які багато хто вважає нерозв'язними".