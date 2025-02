Трамп заявив про готовність США взяти Сектор Газа під свій контроль

Відповідна заява американського президента пролунала на прес-конференції з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу у Вашингтоні.

"США візьмуть під свій контроль Сектор Газа, і ми також виконаємо з нею роботу. Ми будемо керувати ним та відповідатимемо за демонтаж усіх небезпечних бомб та іншого озброєння, що не розірвалося", - сказав Трамп.

Відповідаючі на запитання представників ЗМІ щодо можливості введення військ США до Гази, американський лідер заявив, що "якщо це буде необхідно - ми це зробимо".

"Ми візьмемо цей шматок (території). Ми збираємося його розвивати, створювати тисячі і тисячі робочих місць, і це буде щось чим може пишатися весь Близький Схід", - сказав Трамп.

Він зазначив, що уявляє, як в Секторі Газа "будуть жити люди з усього світу", і що "ми перетворимо це на інтернаціональне, неймовірне місце... палестинці також, палестинці будуть жити там, багато людей будуть жити там".

President Trump floated the U.S. taking over the Gaza Strip, saying America should be responsible for clearing the territory of rubble and unexploded bombs and proposing an “economic development.” https://t.co/Cw0qKRI2Cw pic.twitter.com/0N0QmTgxQZ