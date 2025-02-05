Трамп заявив про готовність США взяти Сектор Газа під свій контроль

Президент США Дональд Трамп висловився про готовність своєї країни взяти під контроль Сектор Газа та розвивати анклав. Він також не виключив можливості введення американських військ у регіон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Відповідна заява американського президента пролунала на прес-конференції з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу у Вашингтоні.

"США візьмуть під свій контроль Сектор Газа, і ми також виконаємо з нею роботу. Ми будемо керувати ним та відповідатимемо за демонтаж усіх небезпечних бомб та іншого озброєння, що не розірвалося", - сказав Трамп.

Відповідаючі на запитання представників ЗМІ щодо можливості введення військ США до Гази, американський лідер заявив, що "якщо це буде необхідно - ми це зробимо".

"Ми візьмемо цей шматок (території). Ми збираємося його розвивати, створювати тисячі і тисячі робочих місць, і це буде щось чим може пишатися весь Близький Схід", - сказав Трамп.

Він зазначив, що уявляє, як в Секторі Газа "будуть жити люди з усього світу", і що "ми перетворимо це на інтернаціональне, неймовірне місце... палестинці також, палестинці будуть жити там, багато людей будуть жити там".

President Trump floated the U.S. taking over the Gaza Strip, saying America should be responsible for clearing the territory of rubble and unexploded bombs and proposing an “economic development.” https://t.co/Cw0qKRI2Cw pic.twitter.com/0N0QmTgxQZ — The Hill (@thehill) February 5, 2025

На думку президента США, на території анклаву після розмінування і прибирання зруйнованих війною будівель можна "створити економічний розвиток, який забезпечить необмежену кількість робочих місць і житла для людей у ​​цьому районі".

Трамп заявив, що Вашингтон проситиме інші сусідні країни прийняти палестинців, переміщених з Гази.

Тут варто нагадати, що з 25 січня президент США неодноразово просив Єгипет і Йорданію зробити це, проте Каїр та Амман, а також інші арабські країни відхилили пропозицію Трампа.

Зараз на прес-конференції з Нетаньягу Трамп не уточнив, куди саме, на його думку, слід переселити палестинців з Сектору Газа.

Ініціатива Трампа щодо відселення палестинців з Сектору Газа

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп нещодавно запропонував план про тимчасове переміщення палестинців з території Сектора Газа після домовленостей між Ізраїлем та угрупованням ХАМАС про припинення бойових дій.

Зараз, на прес-конференції з ізраїльським прем'єром Нетаньягу Трамп заявив, що у палестинців немає іншої альтернативи, крім як покинути Газу. Він наголошує, що Йорданія та Єгипет мають прийняти біженців з регіону.

Також повідомлялося, що нещодавно Трамп обговорив план переселення із лідерами Єгипту та Йорданії та заявив, що вони згодні реалізувати його.