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Військові РФ знову обстріляли Чернігівську та Сумську області

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Сумська область, П'ятниця 31 березня 2023 21:14
Військові РФ знову обстріляли Чернігівську та Сумську області Фото: російські війська тричі обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської області (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 31 березня, російські військові вчергове обстріляли Чернігівську та Сумську області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Північ".

В районі села Гай (Чернігівська область) близько 16 години було зафіксовано 16 "приходів", ймовірно з САУ.

Крім того, в Сумській області в селі Баранівка близько 17:00 було зафіксовано 24 "приходи", ймовірно зі ствольної артилерії.

"Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформації не надходило", - додали в командуванні.

Нагадаємо, в результаті сьогоднішнього обстрілу прикордонних територій Сумської області загорівся приватний будинок.

Нагадаємо, вчора росіяни за годину 35 разів обстріляли прикордоння Чернігівської області. До того ж окупанти атакували три громади в Сумській області та поранили місцевого.

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