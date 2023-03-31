ua ru
Пт, 31 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Війська РФ обстріляли прикордоння Сумської області: загорівся приватний будинок

Новость на русском →
Сумська область, П'ятниця 31 березня 2023 17:36
Війська РФ обстріляли прикордоння Сумської області: загорівся приватний будинок Фото: Війська РФ обстріляли прикордоння Сумської області (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У п'ятницю, 31 березня, російські війська тричі обстріляли прикордоння Сумської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію оперативного командування "Північ" у Facebook.

Так, у період з 12:25 до 12:32 окупанти обстріляли район населеного пункту Соснівка з міномета. Зафіксовано три "прильоти".

Крім того, з 12:32 до 13:20 росіяни завдали мінометного удару за 1000 метрів на південний схід від населеного пункту Старикове. Загалом зафіксовано 17 "прильотів".

Крім цього, з 13:05 до 13:35 зі ствольної артилерії ворог обстріляв район населеного пункту Катеринівка.

Інформація про втрати серед місцевого населення не надходила. Однак унаслідок обстрілу зафіксовано влучання в приватний будинок, що призвело до його загоряння.

Нагадаємо, вчора росіяни за годину 35 разів обстріляли прикордоння Чернігівської області. До того ж окупанти атакували три громади на Сумщині та поранили місцевого.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська область Війна Росії проти України
NEWS
Україна готується до контрнаступу: потрібна важка техніка та підготовлені бійці, - Резніков
Україна готується до контрнаступу: потрібна важка техніка та підготовлені бійці, - Резніков
DAILY
Тиранам тут не місце. Як вигнати Росію з Радбезу ООН та не повторити долю Ліги націй
Дмитро Левицькийредактор ленты новостей Тиранам тут не місце. Як вигнати Росію з Радбезу ООН та не повторити долю Ліги націй