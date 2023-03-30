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Росіяни обстріляли три громади в Сумській області, є постраждалий

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Сумська область, Четвер 30 березня 2023 21:19
Росіяни обстріляли три громади в Сумській області, є постраждалий Фото: Росіяни обстріляли три громади на Сумщині (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

За четвер, 30 березня, проросійські війська завдали ударів по трьох громадах у Сумській області. Унаслідок обстрілів є постраждалий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію Сумської ОВА в Telegram.

Так, окупанти обстрілювали:

  • Середино-Будську громаду, внаслідок чого зазнали пошкоджень недіюче зерносховище та приватний будинок;
  • Білопільську громаду з автоматичного гранатомета (АГС) і станкового протитанкового гранатомета (СПГ).

Крім того, росіяни з безпілотника скинули два вибухові предмети типу ВОГ, унаслідок чого дістав поранення місцевий житель.

Загалом за добу військові зафіксували понад 50 "прильотів".

За повідомленнями військових, формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено.

Нагадаємо, напередодні росіяни обстріляли чотири громади на Сумщині.

Крім того, 24 березня російські окупаційні війська обстріляли Білопілля Сумської області, тоді ворог застосовував, зокрема й авіабомби.

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