Военные РФ снова обстреляли Черниговскую и Сумскую области

Сегодня, 31 марта, российские военные в очередной раз обстреляли Черниговскую и Сумскую области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Север ".

В районе села Гай (Черниговская область) около 16 часов было зафиксировано 16 "приходов", вероятно из САУ.

Кроме того, в Сумской области в селе Барановка около 17:00 было зафиксировано 24 "прихода", вероятно из ствольной артиллерии.

"О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информации не поступало", - добавили в командовании.

Напомним, в результате сегодняшнего обстрела приграничных территорий Сумской области загорелся частный дом.

Напомним, вчера россияне за час 35 раз обстреляли приграничья Черниговской области. К тому же оккупанты атаковали три общины в Сумской области и ранили местного.

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