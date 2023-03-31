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Военные РФ снова обстреляли Черниговскую и Сумскую области

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Сумская область, Пятница 31 марта 2023 21:14
Военные РФ снова обстреляли Черниговскую и Сумскую области Фото: российские войска трижды обстреляли приграничья Черниговской и Сумской области (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 31 марта, российские военные в очередной раз обстреляли Черниговскую и Сумскую области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Север".

В районе села Гай (Черниговская область) около 16 часов было зафиксировано 16 "приходов", вероятно из САУ.

Кроме того, в Сумской области в селе Барановка около 17:00 было зафиксировано 24 "прихода", вероятно из ствольной артиллерии.

"О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информации не поступало", - добавили в командовании.

Напомним, в результате сегодняшнего обстрела приграничных территорий Сумской области загорелся частный дом.

Напомним, вчера россияне за час 35 раз обстреляли приграничья Черниговской области. К тому же оккупанты атаковали три общины в Сумской области и ранили местного.

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