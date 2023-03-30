Окупанти за годину 35 раз обстріляли прикордоння Чернігівської області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Північ".

За їх даними, з 17:30 до 18:40 було зафіксовано 35 приходів, ймовірно з міномету 82 мм, в район населеного пункту Блешня.

"Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - сказано в повідомленні.