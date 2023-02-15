Військові пояснили, чому жителів Одеси періодично чують вибухи чи стрілянину

Жителі Одеси можуть періодично чути звуки вибухів чи стрілянини, що не пов'язані з діями російських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера ОК "Південь" Владислава Назарова .

Військовий пояснив, що одесити можуть чути вибухи через навчання військових.

"Вони постійно відпрацьовують свою майстерність і вдосконалюють свої навички і безшумно це зробити не можна. Але й хвилюватись через такі звуки не варто", зазначив Назаров.

Так, наприклад, 8 лютого місцеві ЗМІ повідомляли про вибух у центрі Одеси. Проте пізніше з'ясувалося, що він пов'язаний з навчанням військових.

РБК-Україна також повідомляло, що під час масованої атаки 10 лютого сили ППО збили чотири іранських дрони та 13 російських ракет в Одесі та області.

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