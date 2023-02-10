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Сили ППО збили чотири "шахеди" над Одеською областю

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Одеська область, П'ятниця 10 лютого 2023 21:15
Сили ППО збили чотири "шахеди" над Одеською областю Фото: Сили ППО збили чотири "шахеди" над Одеською областю (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У п'ятницю, 10 лютого, підрозділи ППО збили чотири "шахеди" над Одеською областю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Одеської ОВА Максима Марченка.

"Нашими підрозділами протиповітряної оборони в небі над Одеською областю було збито чотири дрона-камікадзе "Шахед", - йдеться у повідомленні.

Марченко зазначив, що вони намагалися влучити в об’єкти енергетичної інфраструктури.

"Дякую підрозділам ППО які завжди на сторожі нашого неба та вчергове показали свій професіоналізм", - додав глава області.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 10 лютого, російські військові запустили по території України безпілотні літальні апарати. Частин з них збили у Миколаївській області.

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