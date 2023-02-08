У центрі Одеси пролунав вибух
Ілюстративне фото: у центрі Одеси пролунав вибух (Getty Image)
Сьогодні, 8 лютого, у центрі Одеси пролунав вибух. При цьому в регіоні не оголошували повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думскую".
Як зазначають місцеві Telegram-канали, вибух пролунав у центральній частині міста.
Пізніше "Думская" повідомила, що вибухи було чутно через навчання наших військових.
Зазначимо, що наразі повітряна тривога оголошена у північні та східній частинах України.
Як повідомлялося раніше, у середу в Дніпропетровській області спрацювала ППО під час повітряної тривоги. У Сумах та області також лунали вибухи.
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