Сьогодні, 8 лютого, у центрі Одеси пролунав вибух. При цьому в регіоні не оголошували повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думскую" .

Як зазначають місцеві Telegram-канали, вибух пролунав у центральній частині міста.

Пізніше "Думская" повідомила, що вибухи було чутно через навчання наших військових.

Зазначимо, що наразі повітряна тривога оголошена у північні та східній частинах України.

Як повідомлялося раніше, у середу в Дніпропетровській області спрацювала ППО під час повітряної тривоги. У Сумах та області також лунали вибухи.

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